Lula e mais quatro presidentes dizem ter 'dever de agir' em artigo em defesa da democracia Texto diz que democracia está ameaçada e que presidentes progressitas devem 'agir com convicção e responsabilidade' Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 20/07/2025 - 15h33 (Atualizado em 20/07/2025 - 16h22 )

Lula está no Chile onde vai participar de encontro em defesa da democracia Ricardo Stuckert / PR - 17.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mais quatro presidentes progressistas publicaram, neste domingo (20), um artigo em defesa da democracia. No texto, os líderes falam que a democracia está ameaçada e que é preciso “fortalecê-la, renová-la e torná-la significativa para aqueles que sentem suas promessas não cumpridas”.

Intitulado ‘Democracia sempre’, o artigo é assinado, além de Lula, por Gabriel Boric, presidente do Chile, Pedro Sánchez, presidente da Espanha, Yamandú Orsi, presidente do Uruguai, e Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Os líderes estarão reunidos na segunda-feira (21) para discutir a defesa da democracia e cooperação internacional no Chile.

“Diante desse cenário, não cabe o imobilismo nem o medo. Defendemos a esperança. Em um mundo cada vez mais polarizado, como líderes progressistas temos o dever de agir com convicção e responsabilidade frente àqueles que pretendem enfraquecer a democracia e suas instituições”, diz o texto, publicado na “Folha de S. Paulo”.

Na publicação, os presidentes ressaltam que a defesa da democracia não pode se limitar a governos e, por isso, convoca organizações da sociedade civil para se juntar a luta. “A história nos demonstrou repetidamente que a democracia é o melhor caminho possível para garantir a paz e a coesão social, e as oportunidades para todos. Impulsionar estratégias comuns em favor do multilateralismo, do desenvolvimento sustentável, da justiça social e dos direitos humanos é um imperativo ético e político. Porque a democracia é frágil se não for cuidada”, destaca.

Artigo assinado pelos presidentes @LulaOficial 🇧🇷, @GabrielBoric 🇨🇱, @sanchezcastejon 🇪🇸, @OrsiYamandu 🇺🇾 e @petrogustavo 🇨🇴, publicado neste domingo (20) na @folha.



📰 DEMOCRACIA SEMPRE



Em diferentes partes do mundo, a democracia enfrenta um momento de grandes desafios. A… pic.twitter.com/J4tBZixc7h — Lula (@LulaOficial) July 20, 2025

Crise com os EUA

O texto foi publicado em meio ao impasse que o Brasil vive com os Estados Unidos. Na sexta-feira (18), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu cancelar o visto de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) após uma operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ministro Alexandre de Moraes autorizou a operação e determinou que Bolsonaro passe a usar uma tornozeleira eletrônica por suspeita de coação, obstrução e atentado à soberania nacional. De acordo com a PF, Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro “vêm atuando, ao longo dos últimos meses, junto a autoridades governamentais dos Estados Unidos da América, com o intuito de obter a imposição de sanções contra agentes públicos do Estado Brasileiro”.

‌



Na última semana, os EUA anunciaram uma taxa de 50% a produtos brasileiros. O próprio Trump afirmou que a medida seria para pressionar o Brasil contra a investigação de tentativa de golpe de Estado, na qual o ex-presidente Bolsonaro é réu.

