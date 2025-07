Lula tem reunião com chanceler após EUA cancelarem vistos de ministros do STF Presidente conversou com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na manhã deste sábado Brasília|Do R7, em Brasília 19/07/2025 - 15h49 (Atualizado em 19/07/2025 - 15h50 ) twitter

Lula recebeu Mauro Vieira para reunião neste sábado Marcelo Camargo/Agência Brasil - 26.2.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma reunião neste sábado (19) no Palácio da Alvorada com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, diante da decisão do Governo dos Estados Unidos de revogar o visto de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Além disso, o encontro de Lula com o chanceler ocorreu na véspera da viagem do presidente ao Chile. No domingo (20), Lula embarca para Santiago para participar de um evento em defesa da democracia e do multilateralismo. O encontro, organizado pelo presidente chileno, Gabriel Boric, estava previsto desde fevereiro.

RESUMO DA NOTÍCIA Lula reuniu-se com o chanceler Mauro Vieira após os EUA revogarem vistos de ministros do STF.

A decisão dos EUA foi criticada por Lula como arbitrária e uma interferência inaceitável na justiça brasileira.

Lula embarca para o Chile para um evento em defesa da democracia, organizado por Gabriel Boric.

A revogação dos vistos segue um contexto de tensões políticas, incluindo a operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Nessa sexta-feira (18), o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, informou que determinou a revogação do visto do ministro Alexandre de Moraes.

O norte-americano declarou, ainda, que o documento de familiares e “aliados” de Moraes no Supremo também estão suspensos — sem detalhar quais ministros foram afetados.

Na manhã deste sábado, Lula criticou a medida, que segundo ele é “arbitrária e completamente sem fundamento”.

“A interferência de um país no sistema de Justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações”, disse Lula.

“Estou certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça, de quem quer que seja, vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado Democrático de Direito”, acrescentou o presidente.

Minha solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos.



A interferência de um país no sistema de Justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do… — Lula (@LulaOficial) July 19, 2025

Secretário citou Bolsonaro ao anunciar medida

A decisão dos EUA foi anunciada horas depois da operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está de tornozeleira eletrônica, proibido de acessar redes sociais e com circulação restrita. O STF não vai se manifestar sobre o assunto.

Rubio escreveu que o presidente Donald Trump foi claro ao destacar que a administração norte-americana tomará medidas contra os responsáveis por uma suposta “censura” à liberdade de expressão nos Estados Unidos.

Ao citar Bolsonaro, o secretário de Estado alegou que o ex-presidente é vítima de uma “caça às bruxas” liderada por Moraes.

“A caça às bruxas política do juiz do Supremo Tribunal Federal brasileiro Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende para atingir os americanos”, compartilhou Rubio pelas redes sociais.

.@POTUS made clear that his administration will hold accountable foreign nationals who are responsible for censorship of protected expression in the United States. Brazilian Supreme Federal Court Justice Alexandre de Moraes's political witch hunt against Jair Bolsonaro created a… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 18, 2025

