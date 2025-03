Lula inaugura hospital universitário no CE e barragem no RN nesta quarta-feira Unidade de saúde será vinculada à Secretaria de Saúde, em parceria com universidade estadual; obras no RN começaram em 2013 Brasília|Do R7, em Brasília 19/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/03/2025 - 02h00 ) twitter

Avião de Lula precisou arremeter antes de pousar em Sorocaba nessa terça Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 18.3.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de dois eventos no Nordeste nesta quarta-feira (19). No fim da manhã, o petista vai a Jucurutu (RN) para inaugurar a Barragem de Oiticica, cuja construção começou em 2013. No local, Lula também autoriza a obra da adutora do Agreste Potiguar. De tarde, o presidente estará em Fortaleza (CE) para a inauguração do HUC (Hospital Universitário do Ceará). Em uma semana com muitas viagens, Lula esteve em Sorocaba (SP) nessa terça (18). Na chegada à cidade, o presidente passou por um susto quando o avião precisou arremeter antes de pousar em segurança (leia mais abaixo). No fim da semana, Lula ainda embarca para viagem oficial ao Japão e ao Vietnã.

Nesta quarta, o primeiro compromisso do dia é no Rio Grande do Norte. Com a barragem finalizada, a expectativa do governo federal é beneficiar cerca de 294 mil pessoas, em 22 municípios. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o empreendimento faz parte do Complexo Oiticica, composto por outras cinco etapas. O projeto de construção do complexo foi feito há 72 anos, pelo Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), órgão responsável pela barragem.

A obra a ser entregue nesta quarta integra o PISF (Projeto de Integração do Rio São Francisco) e foi concluída com recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Há, ainda, no Complexo Oiticica, a Tomada D’Água do PISF, o Reassentamento Urbano e a Agrovila de Jucurutu, que estão prontas, de acordo com o ministério. As outras partes do complexo, a Agrovila de Jardim de Piranhas e de São Fernando, têm 64,02% e 79,66% concluídas, respectivamente.

Fortaleza

O Hospital Universitário do Ceará ficará no campus da Uece (Universidade Estadual do Ceará) no bairro de Itaperi. A universidade será a responsável pela Diretoria de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do hospital, que será vinculado à Secretaria da Saúde do Ceará.

Imprevisto em Sorocaba

O avião de Lula precisou arremeter antes de pousar em Sorocaba, no interior de São Paulo, na tarde desta terça-feira (18). A medida foi realizada com sucesso e sem intercorrências. Na sequência, a aeronave chegou ao solo normalmente.

“Durante a aproximação final da aeronave para o aeroporto de Sorocaba, foi identificado vento muito forte de cauda, acima dos limites previstos. Diante disso, a tripulação optou por arremeter e realizar aproximação com outra cabeceira. Aproximação realizada com sucesso e sem intercorrências”, destacou o Palácio do Planalto em nota.

