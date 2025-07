Lula ironiza Trump e diz que quem come jabuticaba ‘não precisa de briga tarifária’ Em publicação nas redes sociais da primeira-dama, presidente fala em tom irônico sobre tarifaço de Donald Trump Brasília|Do Estadão Conteúdo 13/07/2025 - 14h13 (Atualizado em 13/07/2025 - 14h15 ) twitter

Em tom de ironia, Lula diz que vai levar jabuticabas a Trump Rosângela da Silva/Instagram @janjalula - 13.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em vídeo divulgado nas redes sociais neste domingo (13). Lula disse que vai levar jabuticabas a Trump porque quem come a fruta não fica de “mau humor” e “não precisa de briga tarifária”.

Lula deu ainda um aceno à diplomacia entre os dois países.

“Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque duvido que alguém que chupe jabuticaba fique de mau humor. Vou levar jabuticaba para você, Trump, e você vai perceber que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá, não precisa de briga tarifária precisa de muita união e muita relação diplomática”, afirmou Lula em tom de ironia.

A publicação foi feita nas redes sociais da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja.

O post foi acompanhado do texto: “Duas coisas genuinamente brasileiras: jabuticaba e presidente Lula!”. Ela também usou a hashtag que tem sido difundida na comunicação do governo: #BrasilSoberano.

