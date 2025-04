Lula lamenta morte de Cristina Buarque: ‘Papel extraordinário na música’ Compositora ajudou a poesia e o ritmo dos morros do Rio a conquistarem os corações dos brasileiros, segundo presidente Brasília|Do R7, em Brasília 20/04/2025 - 16h31 (Atualizado em 20/04/2025 - 16h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula lamenta morte de Cristina Buarque: ‘Papel extraordinário’ Ricardo Stuckert/PR - 29.3.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte da cantora Cristina Buarque neste domingo (20). Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo afirmou que a intérprete teve “papel extraordinário” na música brasileira. A compositora ajudou a poesia e o ritmo dos morros do Rio a conquistarem os corações dos brasileiros, segundo o petista.

“Quero expressar meus profundos sentimentos pelo falecimento de Cristina Buarque. Cantora e compositora talentosa, teve um papel extraordinário na música brasileira ao interpretar as canções de alguns dos mais importantes compositores do samba carioca, ajudando a poesia e o ritmo dos morros do Rio a conquistarem os corações dos brasileiros. Aos seus familiares e ao meu amigo Chico Buarque, deixo minha solidariedade e um forte abraço”, disse Lula.

Cristina morreu aos 74 anos, neste domingo, vítima de complicações de um câncer. Discreta, firme e respeitada, a cantora era filha do historiador Sérgio Buarque de Hollanda e da pianista Maria Amélia. Seus irmãos são Chico Buarque, Miúcha e Ana de Hollanda — nomes centrais na cultura brasileira. Cristina deixa cinco filhos e um legado para o samba e a música brasileira.

Ela estava radicada na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, há alguns anos. Em nota de pesar, a Escola de Samba Portela lembrou que a cantora era natural de São Paulo e dedicou sua vida ao samba e à música popular brasileira. A carreira de Cristina ganhou notoriedade com o lançamento de disco que interpreta grande nomes, como Cartola, Chico Buarque e Paulinho da Viola, em 1974.

‌



*Com informações da Agência Brasil

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp