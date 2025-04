Luz para Todos beneficiou cerca de 30 mil indígenas do Brasil desde agosto de 2023 Entre agosto de 2023 e março de 2025, foram instaladas 7.245 unidades consumidoras em terras indígenas Brasília|Do R7, em Brasília 20/04/2025 - 09h52 (Atualizado em 20/04/2025 - 09h52 ) twitter

Divulgação/MME - Arquivo

Relançado em agosto de 2023, o programa LPT (Luz para Todos), coordenado pelo MME (Ministério de Minas e Energia), vem ampliando o acesso à energia elétrica em regiões remotas do Brasil. Em menos de dois anos, a iniciativa já alcançou aproximadamente 30 mil indígenas em oito estados, com destaque para Mato Grosso, Roraima e Acre.

“Levar energia às comunidades indígenas é mais do que conectar casas. É conectar direitos, garantir dignidade e promover cidadania ao povo brasileiro”, afirmou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Segundo ele, o Luz para Todos representa a maior política de combate à pobreza energética já implementada pelo presidente Lula, com foco na inclusão respeitosa dos povos originários, valorizando suas culturas e modos de vida.

Entre agosto de 2023 e março de 2025, foram instaladas 7.245 unidades consumidoras em terras indígenas. No Mato Grosso, onde está localizado o Parque Indígena do Xingu, cerca de 8.800 indígenas passaram a contar com energia elétrica. Roraima contabilizou mais de 7.400 beneficiários, enquanto o Acre somou cerca de 4.650.

Em áreas de difícil acesso, onde levar a rede elétrica convencional não é viável, a solução tem sido o uso de tecnologias limpas e sustentáveis. Mais de 20 mil indígenas passaram a ter acesso à energia por meio da instalação de sistemas solares fotovoltaicos, que captam a luz do sol e a convertem em energia elétrica, armazenada em baterias para garantir o fornecimento mesmo à noite ou em dias nublados.

‌



Outros 8 mil indígenas foram beneficiados com a extensão da rede elétrica tradicional, por meio da instalação de postes e transformadores.

