Feito inédito e desempenho incrível, diz Lula sobre vitória de Hugo Calderano Presidente destacou que mesa-tenista brasileiro recebe o Bolsa Atleta, programa do governo federal, há quase 15 anos Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 20/04/2025 - 13h29 (Atualizado em 20/04/2025 - 13h29 )

Lula parabeniza Hugo Calderano pela vitória na Copa do Mundo do Tênis de Mesa Newton Menezes/Estadão Conteúdo - 08.04.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais, neste domingo (20), para parabenizar o mesa-tenista Hugo Calderano pela vitória na Copa do Mundo de Tênis de Mesa. O brasileiro derrotou por 4 sets a 1 o chinês Lin Shidong, líder do ranking mundial. “Desempenho incrível do atleta top 5 do mundo que há quase 15 anos tem o apoio do Bolsa Atleta do Governo Federal. Parabéns, Hugo, muito orgulho”, disse o petista.

“Muito feliz com o feito inédito do Hugo Calderano em Macau, na Copa do Mundo de Tênis de Mesa. Num torneio com 48 dos melhores competidores internacionais, o brasileiro levou pela primeira vez um jogador das Américas à decisão e ao título ao vencer, neste domingo de Páscoa, o chinês Lin Shidong, número 1 do ranking mundial. Desempenho incrível do atleta top 5 do mundo que há quase 15 anos tem o apoio do Bolsa Atleta do Governo Federal. Parabéns”, escreveu Lula.

Calderano se tornou campeão mundial de tênis de mesa neste domingo (20). Esta foi a primeira vez que um atleta da categoria nascido nas Américas chegou à decisão e, agora, ganhou o título.

O retrospecto do brasileiro contra o número um do mundo era favorável. Antes da vitória deste domingo, os atletas haviam se enfrentado em uma oportunidade, no WTT Contender Durban 2023, na África do Sul. Nesta ocasião, Calderano superou o rival por 3 a 2 nas quartas de final e garantiu o título da competição.

O maior mesa-tenista brasileiro teve uma trajetória impecável nesta competição. Além de desbancar o número 1 do mundo, Calderano conquistou seis vitórias consecutivas e também deixou para trás os números dois e três do ranking mundial. O melhor desempenho dele na Copa do Mundo ITTF, foi em 2019, ao chegar nas quartas de final.

