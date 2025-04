Lula sanciona lei para impedir discriminação de mães em processos de bolsas de estudos Medida quer garantir que perguntas de planejamento familiar não atrapalhem a carreira de pesquisadoras e estudantes Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 24/04/2025 - 10h57 (Atualizado em 24/04/2025 - 11h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Medida quer impedir discriminação de mulheres pesquisadoras Banco de imagens/Fapesc - arquivo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou nesta quinta-feira (24) um projeto de lei que proíbe a discriminação de mulheres nos processos de seleção para bolsas de estudos e pesquisas. A iniciativa pretende impedir a discriminação contra estudantes por motivo de gravidez, parto, nascimento de filho ou adoção. A regra vale para instituições de educação superior e agências de fomento à pesquisa.

A lei estabelece que quem praticar esse tipo de ato estará sujeito a procedimentos administrativos. Além disso, a iniciativa estende para dois anos o período de avaliação de produtividade científica no caso de licença-maternidade das estudantes e pesquisadoras.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O texto prevê que é um critério discriminatório realizar perguntas de natureza pessoal sobre planejamento familiar nesses processos de seleção.

‌



O projeto é de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e teve o parecer da senadora Leila Barros (PDT-DF) na Comissão de Educação do Senado.

Outras iniciativas voltadas às mulheres

Também nesta quinta-feira, Lula sancionou outras duas leis com a presença de deputados e senadores no Palácio do Planalto. Veja:

Monitoramento de agressores acusados de violência doméstica: permite o monitoramento eletrônico dos suspeitos nos casos em que há medida protetiva de urgência. O projeto estabelece que o acompanhamento esteja vinculado a aplicativos que alertem as vítimas sobre a aproximação do agressor e o descumprimento das medidas protetivas.

permite o monitoramento eletrônico dos suspeitos nos casos em que há medida protetiva de urgência. O projeto estabelece que o acompanhamento esteja vinculado a aplicativos que alertem as vítimas sobre a aproximação do agressor e o descumprimento das medidas protetivas. Pena por uso de IA para produzir pornografia e chantagear mulheres: aumenta a pena de quem cometer violência psicológica contra mulheres usando inteligência artificial ou outro recurso tecnológico. A lei prevê que a pena seja aplicada a qualquer recurso que “altere a imagem ou o som da vítima”. A proposta pretende impedir a produção dos chamados deepfakes.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp