Operação da PF combate tráfico de mais de uma tonelada de remédios para o exterior Grupo montou 'farmácia clandestina' para atender brasileiros no exterior; agentes cumpriram mandados em sete estados e no DF Brasília|Do R7, em Brasília 24/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 24/04/2025 - 10h07 )

Agentes cumprem mandados em sete estados e no DF Divulgação/Polícia Federal/24.04.2025

A Polícia Federal, com apoio da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), realiza na manhã desta quinta-feira (24) uma operação para desarticular uma organização criminosa envolvida na compra fraudulenta de medicamentos no Brasil e no envio ilegal dos produtos para o exterior.

Cerca de 100 agentes da PF e fiscais da Anvisa cumprem 25 mandados de busca, apreensão e medidas cautelares no Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

“As investigações revelaram a existência de dois núcleos estruturados, sendo um no Brasil e outro no exterior destinado à aquisição de remédios de forma fraudulenta, inclusive com falsificação de receitas e remessa para o exterior simulando uso pessoal”, informou a PF.

Os investigados poderão responder por tráfico de drogas.

Segundo o delegado da PF Bruno Gama, a investigação teve início no ano passado e constatou que a organização criminosa tinha dois núcleos, um no Brasil e outro no exterior. “As diligência estão em andamento, e agora vamos apurar outros envolvidos para que todos possam responder na medida das ações cometidas”, afirmou.

Ele explica que o núcleo brasileiro era responsável por falsificar receituários médicos e comprar os medicamentos. Após a negociação, eles levavam os remédios para empresas de remessa ao exterior ocultados em caixas. “Foram identificados mais de 150 envios ao exterior”, disse.

O delegado afirma ainda que o grupo no exterior utilizava várias pessoas para receber os medicamentos. Os envolvidos repassavam as remessas a um líder, que armazenava as medicações. Essa pessoa, segundo ele, conseguiu criar uma “farmácia clandestina” para atender a comunidade de brasileiros no exterior. “Tinha até aplicação de medicamentos injetáveis.”

