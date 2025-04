Na CCJ da Câmara, relator nega recurso de Glauber Braga contra cassação A punição do Conselho de Ética foi resposta à agressão de Glauber contra um militante do MBL, em abril do ano passado. Brasília|Do R7, em Brasília 24/04/2025 - 10h12 (Atualizado em 24/04/2025 - 10h13 ) twitter

Dep. Alex Manente (Cidadania-SP) não acolheu os argumentos apresentados por Glauber Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 05/02/2025

O deputado Alex Manente (Cidadania-SP), relator do recurso do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) contra a decisão do Conselho de Ética que cassou seu mandato parlamentar, negou o pedido do parlamentar e argumentou que não houve nenhum tipo de interferência no processo. Com esse posicionamento, os deputados do partido de Braga devem pedir vista no processo e adiar a votação por duas sessões do plenário.

A etapa de recurso é prevista e antecede uma análise final do caso, que precisa ser no plenário da Câmara. Como os argumentos não foram aceitos, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), garantiu que não pautará o caso no plenário antes de 60 dias para que Glauber exerça a ampla defesa de seu mandato.

