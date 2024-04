Brasília recebe nesta sexta evento sobre intercâmbio e oportunidades para estudar no exterior 'Salão do Estudante' terá participação de 41 instituições, públicas e privadas de Portugal, Irlanda, Estados Unidos e Canadá

Alto contraste

A+

A-

Evento acontece na tarde desta sexta Evento acontece na tarde desta sexta (Divulgação/ Salão do Estudante)

Brasília será palco nesta sexta-feira (22) de uma feira de intercâmbio e oportunidades para quem quer estudar no exterior. O "Salão do Estudante" acontece no Centro de Conveções Brasil 21, das 14h às 17h30. Para participar, é preciso preencher um formulário no site do evento. A atividade pode abrir as portas para alunos que buscam estudar em universidades fora do país. Neste ano, o projeto terá a presença de instituições de ensino do Canadá, Estados Unidos, Portugal e Irlanda.

Os participantes poderão conhecer como funciona o sistema de bolsas de estudo que vão desde graduação até cursos para executivos. Os estudantes poderão tirar dúvidas sobre programas de estudo e valores de investimento para obter um diploma de entidades de fora do Brasil.

As opções disponíveis são flexíveis e adaptadas às diversas faixas etárias. Entre os destino mais procurados dos estudantes de Brasília estão Canadá, Estados Unidos e Portugal. Ciência da computação, direito e medicina estão entre os cursos com maior interesse dos alunos.

Para participar, o estudante deve preencher formulário e gerar o convite de presença no site oficial do Salão do Estudante.

Serviço

Salão do Estudante

Onde: Centro de Convenções Brasil 21

Quando: Sexta (22)

Horário: 14h às 17h30

*Sob supervisão de Fausto Carneiro