‘Um dos maiores da nossa literatura’, diz Lula ao lamentar morte de Luis Fernando Verissimo Escritor morreu neste sábado, vítima de complicações de uma pneumonia Brasília|Do R7, em Brasília 30/08/2025 - 10h05 (Atualizado em 30/08/2025 - 10h36 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Luiz Inácio Lula da Silva lamenta a morte do escritor Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos, por complicações de pneumonia.

O presidente destaca Verissimo como um dos maiores nomes da literatura e jornalismo brasileiro, reconhecendo seu talento e impacto cultural.

Verissimo foi um autor prolífico, conhecido por suas crônicas, contos, quadrinhos e personagens icônicos como o Analista de Bagé.

Ele enfrentou problemas de saúde nos últimos anos, incluindo a doença de Parkinson, e deixa a esposa e três filhos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Nas redes sociais, Lula lamentou a morte do escritor Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou neste sábado (30) a morte do escritor Luis Fernando Verissimo, vítima de complicações de uma pneumonia. Nas redes sociais, Lula prestou solidariedade aos amigos e familiares e relembrou os sucessos do escritor.

“Luis Fernando Verissimo, um dos maiores nomes de nossa literatura e nosso jornalismo, nos deixou hoje aos 88 anos de idade. Dono de múltiplos talentos, cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances. Criou personagens inesquecíveis, a exemplo do Analista de Bagé, As Cobras e Ed Mort“, escreveu.

Luis Fernando Veríssimo, um dos maiores nomes de nossa literatura e nosso jornalismo, nos deixou hoje aos 88 anos de idade. Dono de múltiplos talentos, cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances. Criou personagens inesquecíveis, a… — Lula (@LulaOficial) August 30, 2025

Além de escritor, Verissimo era cartunista, tradutor, dramaturgo e roteirista. Aos 88 anos, ele deixa a mulher, Lúcia, e os filhos Mariana, Fernando e Pedro.

Além do presidente, outras autoridades e políticos repercutiram e lamentaram a morte do escritor.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, prestou sentimentos à família e aos amigos de Verissimo.

“Perdemos uma grande referência da nossa literatura e jornalismo hoje. Com seu talento, humor afiado, crítica política e sensibilidade refinada, Luis Fernando Veríssimo traduziu o Brasil em crônicas e personagens inesquecíveis que marcaram gerações. Meus sentimentos à sua família e amigos.”

Perdemos uma grande referência da nossa literatura e jornalismo hoje. Com seu talento, humor afiado, crítica política e sensibilidade refinada, Luis Fernando Veríssimo traduziu o Brasil em crônicas e personagens inesquecíveis que marcaram gerações. Meus sentimentos à sua família… pic.twitter.com/Jt1ScSvkgM — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) August 30, 2025

Escritor também era saxofonista

Filho do romancista Erico Verissimo (1905-1975), Luis Fernando se valeu do humor e da prosa leve para se destacar para além da literatura de cânone produzida pelo genitor — criador da saga de sete volumes O Tempo e o Vento, na qual narra a consolidação do Rio Grande do Sul a partir das gerações das famílias Terra e Cambará.

O escritor também era saxofonista e amava jazz, herança cultural de quando viveu com a família nos Estados Unidos.

Luis Fernando Verissimo vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos anos, também em decorrência da doença de Parkinson.

Em janeiro de 2021, sofreu um acidente vascular cerebral em sua casa, em Porto Alegre.

O AVC afetou uma parte do seu cérebro que lhe causou dificuldade para ordenar os pensamentos, ainda que compreendesse o que se passava ao redor.

Recusou a ajuda de um fonoaudiólogo: preferiu se comunicar por gestos, monossílabos e, à sua maneira, pelo olhar. A família se ajustou ao seu desejo.

