Marcos Pontes diz que tarifaço pode ser negociado e que reciprocidade 'não é boa opção' Senador avalia que Lula tem falado 'bobagem' ao citar moeda dos Brics e que alternativa ao dólar provoca o país norte-americano Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 06/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 02h00 )

RESUMO DA NOTÍCIA Marcos Pontes acredita que a tarifa dos EUA contra o Brasil pode ser negociada.

O senador critica a ideia de reciprocidade econômica e sugere que o diálogo com Donald Trump é essencial.

Pontes destaca os riscos de novas sanções ao comércio brasileiro devido a relações com a Rússia.

Ele considera que Lula está errando ao defender uma moeda alternativa ao dólar, irritando os EUA.

O senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) participou da comitiva política aos EUA Lis Cappi/R7 - 05.08.2025

O senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) considera que a taxação imposta pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros, iniciada nesta quarta-feira (6), ainda pode ser revertida por meio da negociação.

Para ele, este não seria o momento adequado para aplicar medidas de reciprocidade econômica por parte do Brasil.

“Impor taxas recíprocas não representa uma boa estratégia. Essa é uma atribuição do Executivo, mas, nesse caso, não seria eficaz. Isso encerraria qualquer tentativa de diálogo. Não é um instrumento útil agora”, argumenta.

Em entrevista ao portal R7, o senador afirmou que os próximos passos envolvem conversas com setores produtivos, visando uma análise detalhada dos itens afetados pelo aumento tarifário.

‌



“Vamos tratar o tema por segmento, buscando reduzir essas cobranças”, declarou.

Pontes também acredita que pressões internas nos Estados Unidos, especialmente de representantes estaduais, podem favorecer negociações futuras, à medida que os impactos econômicos se tornarem mais evidentes.

‌



“A cadeia produtiva norte-americana será atingida. Haverá prejuízo no nível de emprego. Senadores e deputados precisarão reagir, defendendo seus estados e os postos de trabalho locais. A partir disso, o diálogo tende a avançar”, afirma.

Críticas a Lula e diálogo com Trump

O senador criticou declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva relacionadas às tarifas anunciadas por Washington. Para Pontes, o chefe do Executivo brasileiro deveria buscar uma aproximação com o presidente norte-americano, Donald Trump.

‌



“É hora de agir com responsabilidade, como líder da nação. Lula precisa ir até Trump e conversar”, opinou.

Segundo o parlamentar, que comandou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações no governo Bolsonaro, o presidente brasileiro tem cometido erros ao insistir em propostas como a criação de uma moeda alternativa ao dólar.

“Esse tipo de declaração tem gerado forte irritação nos Estados Unidos. Sem apresentar algo concreto, é melhor evitar falas imprudentes. Isso pode colocar o Brasil em rota de colisão com a maior potência econômica do mundo, com a qual mantemos relações comerciais há mais de dois séculos”, alertou.

De acordo com Pontes, políticos norte-americanos expressaram preocupação com a postura brasileira durante encontros recentes da comitiva brasileira nos EUA.

Riscos no comércio com a Rússia

Apesar da expectativa de avanço nas tratativas com os EUA, o senador faz um alerta sobre outro ponto sensível: o comércio com a Rússia.

Ele cita uma proposta em tramitação no Congresso norte-americano que prevê a imposição de tarifas a países que mantenham transações comerciais com o governo de Vladimir Putin.

“É urgente lidar com a questão das importações de óleo diesel russo. Trata-se de um problema grave, capaz de unir democratas e republicanos contra qualquer país que mantenha esse tipo de comércio”, adverte.

