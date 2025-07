Pressão empresarial nos EUA vira trunfo de senadores brasileiros contra tarifaço Parlamentares articulam adiamento da validade da tarifa a produtos brasileiros Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 28/07/2025 - 20h43 (Atualizado em 28/07/2025 - 20h59 ) twitter

Senadores brasileiros tentam aditar tarifas com apoio de multinacionais norte-americanas Flickr Nelsinho Trad - 28.07.2025

O grupo de oito senadores brasileiros que está nos EUA para tratar sobre a tarifa de 50% imposta a produtos nacionais iniciou, nesta segunda-feira (28), uma articulação com o setor privado americano para pedir a prorrogação do prazo para o início das tarifas, previsto para entrar em vigor em 1° de agosto.

“Foi sugerido um manifesto, uma carta, solicitando a prorrogação desse caso, até porque a classe empresarial precisa de previsibilidade para se adequar, principalmente no caso de produtos perecíveis”, afirmou o líder do grupo, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), em entrevista a jornalistas.

Nesta tarde, os parlamentares se reuniram com representantes da U.S. Chamber of Commerce e de outras empresas norte-americanas, como Cargill, Caterpillar, ExxonMobil, Shell, Dow Chemical, Merck, S&P Global, Johnson & Johnson, IBM, DHL, Kimberly-Clark, entre outras.

O encontro, articulado pelo Brazil-U.S. Business Council, também contou com a presença da embaixadora Maria Luiza Viotti e integrantes da missão diplomática brasileira.

A ideia dos parlamentares brasileiros é que, enquanto a validade da tarifa é adiada, a diplomacia siga construindo alternativas, a exemplo da diminuição do percentual.

Integrante da comitiva, o senador Carlos Viana (Podemos-MG) disse que também foi solicitado à Câmara de Comércio que intermedeie uma conversa entre os presidentes dos EUA e Brasil Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, focando na retomada do diálogo.

Durante a reunião, empresários defenderam gestos concretos do Brasil e citaram como exemplo o acordo recente entre EUA e União Europeia.

A missão oficial dos parlamentares brasileiros segue até quarta-feira (30) e busca abrir canais de diálogo entre os dois países, a fim de reduzir tensões. As negociações relativas à tarifa de 50% continuam sob responsabilidade do governo federal.

Na esfera diplomática, o Brasil tenta negociar a redução do percentual da tarifa, sem avanços concretos. A última alternativa seria acionar a Lei de Reciprocidade Econômica, com o risco de a taxação norte-americana dobrar, alcançando 100%.

Autoridades brasileiras vêm criticando a ausência de diálogo com os norte-americanos, argumentando que o país permanece disposto à negociação.

