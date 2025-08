Economista aponta desafios no diálogo Brasil-EUA Negociações sobre tarifas enfrentam obstáculos devido à relação com China Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O economista Roberto Troster acredita que as negociações Brasil-EUA sobre tarifas não avançarão.

As altas tarifas do Brasil visam principalmente a China, impactando indiretamente o país latino-americano.

Troster menciona a crescente influência do Brics no cenário global como um fator de mudança no poder político.

Ele considera as ações de Donald Trump como um erro estratégico, dadas as transformações econômicas atuais.

Análise: diálogo entre Brasil e Estados Unidos não deve avançar muito mais do que já avançou

O economista Roberto Troster afirmou que as negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre tarifas não devem progredir significativamente. Durante uma entrevista ao programa Conexão Record News, ele destacou que, apesar de algumas exceções às tarifas impostas, o governo norte-americano dificilmente fará novas concessões.

Troster explicou que, embora o Brasil enfrente tarifas elevadas, o verdadeiro alvo das ações dos Estados Unidos é a China, devido à sua influência econômica global e ao seu papel no Brics. Ele mencionou que o Brasil, como aliado da China, é indiretamente afetado por essas medidas.

O economista também comentou sobre a mudança no cenário global, com o Brics ganhando força e deslocando o poder político. Segundo ele, as ações do presidente norte-americano, Donald Trump, podem ser vistas como um erro estratégico diante das transformações econômicas mundiais.

