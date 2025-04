Marinha destaca papel na defesa da democracia em relatório de gestão de 2024 Documento ressalta atuação da Força na garantia dos poderes constitucionais e no apoio à Justiça Eleitoral durante o pleito Brasília|Do R7, em Brasília 08/04/2025 - 16h30 (Atualizado em 08/04/2025 - 16h30 ) twitter

Operação Lais de Guia é citada no relatório da Marinha do Brasil Marinha do Brasil/Divulgação/Arquivo

A Marinha do Brasil divulgou o Relatório de Gestão de 2024, com destaque para a missão da Força de garantir os poderes constitucionais e, quando acionada, manter a lei e a ordem. Entre as ações descritas, a participação na Operação Garantia da Votação e da Apuração (GVA-2024) ocupa posição central.

A GVA envolveu o emprego das Forças Armadas em apoio à Justiça Eleitoral, com transporte de urnas eletrônicas, deslocamento de equipes e apoio logístico em regiões de difícil acesso.

“A garantia da votação e da apuração é um pilar essencial da democracia. A atuação da Marinha reflete esse compromisso com o funcionamento das instituições”, afirma o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, em trecho do relatório.

Além da GVA, a Marinha participou de outras operações com foco na Garantia da Lei e da Ordem, como “Lais de Guia” e “Iguaçu”, na proteção da estabilidade nacional. O relatório também detalha a atuação estratégica da Marinha conforme os princípios da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa, em especial no eixo de apoio às ações do Estado.

Orçamento

O documento, estruturado em quatro capítulos, traz ainda informações sobre governança, desempenho, orçamento, riscos e oportunidades. Segundo os dados apresentados, a dotação orçamentária inicial foi de R$ 3,27 bilhões, distribuída entre despesas discricionárias, programas estratégicos como PROSUB e PNM, e emendas parlamentares.

A Marinha destacou desafios como contingenciamento de recursos, defasagem tecnológica e necessidade de fortalecimento da força de trabalho.

