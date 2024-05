MDB aciona Lula e Boulos no MP após pedido de votos para as eleições municipais Na ocasião, o presidente pediu explicitamente voto ao pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL

O presidente pediu explicitamente voto ao pré-candidato (Paulo Pinto/Agência Brasil - 1.5.2024)

O Diretório Municipal do MDB de São Paulo solicitou ao Ministério Público Eleitoral, na tarde desta sexta-feira (3), a abertura de um inquérito para investigar o suposto abuso de poder político e econômico. Isso ocorreu devido ao pedido de votos feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Guilherme Boulos (PSOL-SP), candidato à prefeitura de São Paulo, durante um evento realizado em 1º de Maio na capital paulista.

Segundo o advogado Ricardo Vita Porto, que representa o MDB, “as imagens e os discursos proferidos na ocasião demonstram claramente que o evento, custeado por recursos públicos e sindicais (vedados pela lei), foi desvirtuado para um verdadeiro comício eleitoral, tendo como objetivo impulsionar a pré-candidatura de Boulos à Prefeitura de São Paulo.”

“Como explicado na ação, as imagens do evento demonstram que Guilherme Boulos não foi apenas um mero beneficiário da conduta vedada, mas também um agente ativo em sua realização, com o engajamento no ilícito de propaganda eleitoral antecipada. A questão que se coloca, entretanto, é que a irregularidade da conduta não se limita à mera veiculação de propaganda eleitoral antecipada, pois também desborda claramente para o abuso de poder político, econômico e do uso indevido dos meios de comunicação social vedados pela lei e pela Constituição.”

Durante a comemoração promovida por centrais sindicais, Lula afirmou que Boulos está combatendo os adversários políticos da esquerda em nível federal, estadual e municipal. “Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições”, disse o presidente.