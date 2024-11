Lula decreta uso das Forças Armadas para garantir segurança da para cúpula do G20 no RJ Em 18 e 19 de novembro, a Cúpula de Líderes do G20 reunirá países e organizações internacionais Brasília|Do R7, com informações da Agência Brasil 09/11/2024 - 11h45 (Atualizado em 09/11/2024 - 11h51 ) twitter

Lula decretou emprego das Forças Armadas para a garantir segurança da Cúpula do G20 Paulo Pinto / Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na sexta-feira (8) decreto autorizando o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem (GLO), no período de 14 a 21 de novembro.

Os militares atuarão, em articulação com outros órgãos de segurança, para garantir a segurança pública durante a Cúpula de Líderes do G20, que reunirá, nos dias 18 e 19 de novembro, os chefes de Estado das principais economias do mundo, no Rio de Janeiro.

A Cúpula de Líderes do G20 reunirá, além das delegações dos seus 21 membros, países e organizações internacionais convidadas, totalizando 56 delegações.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As Forças Armadas atuarão em articulação com o Ministério da Justiça e em coordenação com os órgãos de segurança pública. Caberá às Forças Armadas seguir as ações previstas no Plano Estratégico Integrado de Segurança para a Cúpula.

O plano prevê perímetros de segurança, tanto na parte terrestre quanto marítima, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; na Marina da Glória; no monumento a Estácio de Sá; no perímetro externo do Aeroporto Internacional Tom Jobim e nos locais de hospedagem das delegações dos Chefes de Estado.

O decreto também determina que as tropas atuem na segurança das vias de ida e volta das comitivas, entre os locais de hospedagem e o Museu de Arte Moderna; nas vias de chegada e saída entre o Aeroporto Internacional Tom Jobim e os locais de hospedagem, incluindo as linhas amarela (Rodovia Governador Carlos Lacerda) e vermelha (Via Expressa Presidente João Goulart), além das demais ruas da zona sul e da zona oeste utilizadas no percurso.

O MJSP informou que a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) atuará com 95 agentes no esquema de segurança da reunião. Os agentes farão ações de policiamento ostensivo e preventivo no entorno do evento e nos locais das conferências, no Museu de Arte Moderna (MAM), no centro da cidade.