Seca no Amazonas pode prejudicar exportação da safra 2025; entenda

Em entrevista à RECORD NEWS nesta segunda-feira (21), o presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Navegação Interior (Abani), Claudomiro Carvalho Filho, falou sobre a situação no Amazonas, com a seca histórica que atinge os rios do Norte.



Segundo Carvalho, a região é responsável pela exportação de 51% dos grãos brasileiros e o baixo nível dos rios Madeira e Tapajós prejudica os números para 2024. A previsão é que, até a segunda quinzena de dezembro, o nível dos rios volte ao normal e a safra de 2025 não seja prejudicada.