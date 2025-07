Ministério das Mulheres começa nesta sexta campanha em combate à violência doméstica Titular da pasta, Márcia Lopes destacou importância da denúncia para garantir a segurança das vítimas Brasília|Do R7, em Brasília 31/07/2025 - 12h03 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Márcia Lopes reforçou importância dos homens no combate a violência Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 31.07.2025

Em entrevista ao Bom Dia, Ministro desta quinta-feira (31), a Ministra das Mulheres, Márcia Lopes, defendeu a denúncia como um importante dispositivo no combate à violência contra a mulher. Ela destacou que a pasta, a partir de amanhã (1º), vai iniciar uma campanha voltada ao Agosto Lilás, mês de enfrentamento à violência doméstica.

Ela explicou que a campanha é parte de uma mobilização permanente do governo que atua em diversas frentes, desde a comunicação ampla e popular, até a implementação de políticas públicas e o engajamento de diferentes setores da sociedade.

“Nós teremos aí uma série de atividades ao longo deste mês de divulgação, de mobilização, de reflexão, de juntar as mulheres para a gente tratar disso”, disse.

Para Márcia, o combate a violência doméstica envolve toda a sociedade, principalmente os homens. “Queremos, claro, sempre falar com os homens. E sempre que temos um governo democrático, popular, comprometido, ético, a gente acredita nisso. Cada passo é fundamental”, afirmou.

‌



A ministra defende que um passo fundamental é o governo chegar nas mulheres, “conversar com elas, dialogar, entender essa realidade”.

Márcia também lamentou os feminicídios registrados no país e destacou a importância do suporte adequado para que as vítimas consigam romper o ciclo da violência.

‌



“O feminicídio quase sempre é o resultado de muitos processos, de um tempo grande em que a mulher está sofrendo a violação, que começa às vezes com assédio moral, com xingamento, com uma ofensa, até que demora um ano, um ano e meio para que o feminicídio aconteça de fato”, destacou.

Como denunciar?

A ministra reforçou o Disque 180 como canal de denúncia para as vítimas de violência doméstica. A ligação é gratuita e sigilosa para denúncia e orientação, e o atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

‌



“Não é só a denúncia, mas é a denúncia e o sentido de saber, de ter segurança de que ela vai ser encaminhada, que ela vai ser orientada”, afirmou.

É possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat no Whatsapp (61) 9610-0180. Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do 190.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp