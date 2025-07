Violência cresce e Brasil registra um estupro de vulnerável a cada 6 minutos Onda de violência contra mulheres dispara com aumento de crimes de stalking, ações psicológicas e feminicídios Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 24/07/2025 - 13h11 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h09 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Aumentou a violência contra a mulher no Brasil, com registros de um estupro a cada 6 minutos em 2024.

Foram 87.545 casos de estupro, a maior quantidade desde 2011, apesar da subnotificação.

76,8% das vítimas são vulneráveis e 55,6% são mulheres negras.

Os feminicídios também cresceram, com 1.492 casos registrados, 97% das vítimas mortas por homens. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A violência contra a mulher no Brasil aumentou em quase todos os cenários e bateu recorde ligado ao número de estupros. O tipo de crime fez uma vítima a cada 6 minutos ao longo de 2024, segundo dados do 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

O levantamento, divulgado nesta quinta-feira (24), aponta para 87.545 casos no último ano, considerando todos os grupos vulneráveis. A quantidade é a maior desde o início da série histórica, em 2011.

Levantamento mostra aumento de todos os tipos de violência contra a mulher no Brasil Reprodução/Freepik

O número considera registros de boletins de ocorrência registrados em todo o país. Apesar do patamar recorde, a publicação destaca que ainda há subnotificação de casos.

“Estudos têm indicado que no Brasil o número real de casos de estupro supera os registrados pelas polícias. E isso porque muitos casos de violência sexual - especialmente os que envolvem crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade - não chegam ao conhecimento das autoridades”, aponta trecho da análise.

Os números também mostram que as maiores vítimas de estupro são vulneráveis, 76,8% delas têm menos de 14 anos. Se considerado apenas esse grupo, a maior concentração fica dentro da faixa etária de 10 a 13 anos.

Mulheres negras são as maiores vítimas, em 55,6% dos casos. E a maior quantidade dos crimes é registrada dentro de casa, por pessoas próximas às vítimas.

Violência contra mulher

O anuário mostra um aumento da violência contra mulheres em praticamente todas as situações. Stalking teve um salto de 18,2% em comparação a 2023 e alcançou 95.026 registros, enquanto violência psicológica fez 51.866 vítimas em 2024 — 6,3% a mais do que em 2023.

O crime com mais registros foi de ameaças contra mulheres, com 727.683 casos. Apesar do patamar, o tipo de violência teve uma redução de 0,8%, se comparado ao ano passado.

Em outra frente, o levantamento também mostra que o país registrou 1.492 feminicídios, uma alta de 0,7% em relação ao ano anterior. Os números mostram que 97% das vítimas foram mortas por homens e 64,3% dos crimes ocorreram dentro da casa da vítima.

Feminicídio no Brasil Luce Costa/Arte R7

