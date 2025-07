Lula sanciona lei que proíbe testes em animais para cosméticos no Brasil Autoridades sanitárias terão até dois anos para implementar medidas que incentivem o uso de métodos alternativos Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 31/07/2025 - 08h13 (Atualizado em 31/07/2025 - 08h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Lula sanciona lei que proíbe testes em animais para cosméticos no Brasil.

A nova legislação encerra a realização de testes em animais, exceto para fins não cosméticos regulamentados.

Autoridades sanitárias têm dois anos para implementar métodos alternativos e estratégias de fiscalização.

A medida representa um avanço na proteção animal e alinha o Brasil às práticas internacionais éticas no setor. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Nova legislação veta a realização de testes em animais Ricardo Stuckert / PR - 30/07/2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que proíbe o uso de animais em testes de cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes. O texto foi publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (31).

A proposta, que tramitava no Congresso Nacional desde 2013, foi aprovada pela Câmara dos Deputados no início de julho. A nova legislação veta a realização de testes em animais, inclusive para avaliar riscos ou segurança dos produtos.

Segundo o texto, produtos que já tenham sido testados antes da entrada em vigor da lei poderão continuar sendo comercializados. No entanto, para os novos, a legislação será obrigatória e os dados gerados por testes em animais não poderão ser usados para registros ou aprovações.

A única exceção prevista é para testes realizados com fins não cosméticos, exigidos por regulamentações brasileiras ou estrangeiras. Nesses casos, as empresas deverão apresentar documentação que comprove o propósito e não poderão utilizar selos ou rótulos com alegações como “não testado em animais” ou “livre de crueldade”.

‌



Após a publicação da lei, autoridades sanitárias terão até dois anos para implementar medidas que incentivem o uso de métodos alternativos aos testes com animais. Também deverão apresentar um plano estratégico de difusão dessas técnicas no país e definir mecanismos de fiscalização.

Durante a cerimônia de sanção no Palácio do Planalto, realizada na quarta-feira (30), Lula destacou o valor simbólico e ético da medida. “As criaturas que têm como habitat natural o planeta Terra não vão ser mais cobaias de experiências nesse país”, afirmou o presidente, ao lado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

‌



Produtos fabricados antes da entrada em vigor da lei ainda poderão ser vendidos, mas novos itens deverão seguir integralmente as novas regras. A norma representa um avanço na proteção animal e alinha o Brasil às práticas internacionais mais modernas e éticas no setor de cosméticos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp