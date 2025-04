Ministro da Saúde em resposta a críticas de Jojo Todynho ao SUS: ‘Tiro saiu pela culatra’ Ministro agradeceu aos influenciadores que defenderam o SUS Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 13/04/2025 - 20h15 (Atualizado em 13/04/2025 - 20h19 ) twitter

Padilha agradeceu aos inflluenciadores que defenderam o SUS Gil Ferreira/Ascom-SRI - 12/02/25

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse neste domingo (13) que a crítica feita pela influenciadora Jojo Todynho ao SUS (Sistema Único de Saúde) foi um “tiro que saiu pela culatra”, em referência a uma música de Jojo. Em vídeo, publicado nas redes, o ministro mostrou vários influenciadores defendendo o SUS e rebatendo a cantora carioca.

"Que tiro foi esse, hein? Saiu pela culatra. Nos últimos dias o SUS sofreu ataques totalmente equivocados, mas dar orgulho de ver tanta gente bacana sair em defesa do nosso sistema público universal de saúde“, disse o ministro.

No vídeo, ele ainda assume que o SUS tem problemas e destaca que ele está presente em vários momentos na vida dos brasileiros. “O SUS não é perfeito. Nós sabemos as suas falhas, tudo aquilo que precisa melhorar, mas não é esculhambando, que nós vamos defendê-lo e qualificá-lo. O SUS O nome dessas décadas salvou muitas vidas. Transformou o Brasil para melhor e é defendendo o SUS, nós podemos fazer um Brasil melhor para todos os brasileiros e brasileiras”, afirmou.

Na última semana, Jojo Todynho fez uma crítica pública ao sistema. Segundo ela, só elogia o SUS quem não precisa usá-lo. “O SUS é o maior sistema integrado de saúde gratuito, que é lindo no papel. Projeto magnífico. Diga para mim, ele funciona? Não”, disse.

