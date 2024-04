Barroso diz que desinformação e discurso de ódio devem atrapalhar as eleições deste ano

Alto contraste

Barroso criticou uso indevido da tecnologia Barroso criticou uso indevido da tecnologia (Gustavo Moreno/SCO/STF - 28.2.2024)

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, afirmou neste sábado (6) que as ameaças de desinformação e discurso de ódio vão se repetir neste ano nas eleições brasileiras e de todo o mundo. Barroso citou como perigo adicional o uso de tecnologias de "deepfake", que conseguem falsificar voz e imagem para fabricar peças artificiais e espalhar conteúdos sem a autorização da pessoa envolvida.

"Um grande problema que o mundo enfrenta e vai enfrentar de novo onde houver eleições esse ano é o uso das plataformas digitais para desinformação, discurso de ódio e teorias conspiratórias. Isso agora vai acontecer sob o espectro do deepfake, que é capaz de colocar a mim ou outros dizendo coisas que nunca dissemos sem que seja possível identificar que aquilo é uma fraude", disse.

Barroso fez as afirmações no "Brazil Conference at Harvard & MIT", evento organizado por pesquisadores brasileiros em Boston, nos Estados Unidos. Segundo ele, "a humanidade corre risco de perda da liberdade de expressão, porque somos ensinados a acreditar no que vemos e ouvimos". "O dia em que não pudermos acreditar no que vemos e ouvimos, a liberdade de expressão será perdida", frisou o ministro.