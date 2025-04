Mísseis brasileiros: Exército reforça proteção de operações com tecnologia cibernética Integração da Defesa Cibernética ao Sistema Astros aumenta segurança e modernização das operações militares Brasília|Do R7, em Brasília 24/04/2025 - 20h56 (Atualizado em 24/04/2025 - 20h56 ) twitter

Objetivo é proteger equipamentos de comunicação e combate contra ataques virtuais Exército Brasileiro/YouTube/Reprodução

O Exército Brasileiro começou a integrar a proteção digital diretamente aos seus sistemas de armas, começando pelo Sistema Astros, utilizado em operações com mísseis e foguetes. A iniciativa faz parte do Programa Estratégico de Defesa Cibernética, coordenado pelo Estado-Maior do Exército.

A medida segue diretrizes do Ministério da Defesa, que em 2008 estabeleceu como prioridades as áreas nuclear, espacial e cibernética. Desde então, o Exército tem a responsabilidade pelo avanço da segurança no ambiente digital militar.

Veja vídeo com explicação dos militares:

O objetivo é proteger equipamentos de comunicação e combate contra ataques virtuais, garantindo que as operações ocorram com segurança e sem interferências. Com o aumento da conectividade entre armamentos modernos, cresce também a necessidade de blindagem contra invasões e falhas.

‌



O Sistema Astros, primeiro a receber essa proteção, é usado para lançar mísseis em distâncias de até 300 km. Agora, contará com recursos digitais voltados à segurança de dados e comandos durante as operações.

Com a inclusão da defesa cibernética, o Exército pretende tornar suas plataformas mais resistentes e preparadas para diversos tipos de missão, desde o apoio à população até conflitos armados.

