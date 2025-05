Moraes convoca ex-comandantes de Exército e Marinha para depor em ação por tentativa de golpe Ministro do STF ordenou intimação do general Freire Gomes e do brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior Brasília|Natália Martins, da RECORD, e Rute Moraes, do R7, em Brasília 15/05/2025 - 15h45 (Atualizado em 15/05/2025 - 16h57 ) twitter

O general Freire Gomes, ex-comandante do Exército Brasileiro Foto: Alan Santos/PR - 11/09/2020

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes enviou ofício ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, na quarta-feira (14), intimando o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e o brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, como testemunhas na ação penal da tentativa de golpe de Estado. Ambos vão prestar depoimento na próxima semana, por videoconferência.

O interrogatório de Freire Gomes está marcado para acontecer na segunda-feira (19), às 15h, e o de Baptista Júnior, na quarta-feira (21), às 11h30.

Freire Gomes e Baptista Júnior foram comandantes das duas Forças militares durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um dos réus no processo. Bolsonaro elencaram os dois como testemunhas no processo.

Segundo a PF, Freire Gomes teria ameaçado dar voz de prisão a Bolsonaro em 2022 após o ex-presidente supostamente mencionar a possibilidade de dar um golpe de Estado para se manter no poder após ser derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

‌



Baptista Júnior, segundo as investigações, teria dito que Bolsonaro apresentou a ele e aos comandantes das Forças soluções para reverter a vitória de Lula depois das eleições.

Além de Bolsonaro, ele é testemunha do ex-comandante da Marinha Almir Garnier e do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira.

‌



Ao todo, Bolsonaro elencou 15 pessoas como testemunhas. Confira a lista:

Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército Carlos de Almeida Baptista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica Julio Cesar de Arruda, ex-comandante do Exército Tarcisio de Freitas, governador de São Paulo Hamilton Mourão, ex-vice-presidente e atual senador (Republicanos-RS) Senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro Líder da oposição no Senado, senador Rogério Marinho, senador (PL-RN) Eduardo Pazuello, ex-ministro e deputado federal (PL-RJ) Advogado Amauri Feres Saad Militar Wagner de Oliveira Renato de Lima França Gilson Machado, ex-ministro Jonathas Assunção Salvador Nery Ricardo Peixto Camarinha Giuseppe Dutra Janino

Entenda

Para chegar à corte, o inquérito da tentativa de golpe passou pela fase de investigações, conduzidas pela Polícia Federal, e pela denúncia feita pela PGR (Procuradoria-Geral da República) contra 34 pessoas.

‌



Até o momento, o Supremo aceitou as denúncias contra 21 pessoas, que vão responder a uma ação penal.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O grupo foi acusado pela PGR pelos seguintes crimes:

liderança de organização criminosa armada;

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da união;

deterioração de patrimônio tombado.

