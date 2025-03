Moraes manda PGR se manifestar sobre respostas de denunciados por suposto golpe PGR tem até sexta-feira para se manifestar; ao todo, 34 pessoas foram denunciadas pela participação no suposto esquema Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 08/03/2025 - 08h37 (Atualizado em 08/03/2025 - 08h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prazo dado por Moraes termina na sexta-feira Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou neste sábado (8) que a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifeste sobre as respostas dos denunciados pela suposta tentativa de golpe de Estado, após o resultado das eleições de 2022. O prazo para a manifestação da PGR termina na próxima sexta-feira (14).

Em 18 de fevereiro, a PGR denunciou 34 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em sua defesa, ele chamou de “ficção” a denúncia.

“Ainda que esmerada no vernáculo, a denúncia não pode ser uma peça de ficção, e tampouco preencher suas falhas narrativas com presunções sem nenhum fundamento. Trata-se de peça técnica, que deveria conter a demonstração objetiva e minimamente detalhada dos fatos que a Acusação propõe”, disse.

Segundo a defesa, “a denúncia é peça essencial, que tanto pode permitir o exercício da defesa, como destruí-lo”. Na mesma manifestação, Bolsonaro pediu ao STF para julgar a denúncia no plenário da Corte.

‌



“Parece ser inadmissível que um julgamento que envolve o ex-Presidente da República não ocorra no Tribunal Pleno. E não se diz isso apenas em função da envergadura do caso, do envolvimento de um ex-presidente e de diversos ex-Ministros de Estado. A necessidade deriva da Constituição Federal e do Regimento Interno dessa Suprema Corte”, disse.

Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas por, supostamente, estimular e realizar atos contra os Três Poderes e contra o Estado Democrático de Direito.

‌



Segundo a PGR, as peças acusatórias baseiam-se em manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens que revelam o “esquema de ruptura da ordem democrática”. Os documentos do órgão descrevem “a trama conspiratória armada e executada contra as instituições democráticas”.

Veja a lista de denunciados:

Ailton Gonçalves Moraes Barros - ex-major do Exército e advogado; Alexandre Rodrigues Ramagem - deputado federal e ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência); Almir Garnier Santos - ex-comandante da Marinha de abril de 2021 a dezembro de 2022; Anderson Gustavo Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF; Ângelo Martins Denicoli - major da reserva do Exército; Augusto Heleno Ribeiro Pereira - ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional; Bernardo Romão Correa Netto - coronel do Exército; Carlos Cesar Moretzsohn Rocha - engenheiro especialista em segurança da informação; Cleverson Ney Magalhães - coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres; Estevam Cals Theophilo Gaspar De Oliveira - General de Brigada do Exército; Fabrício Moreira De Bastos - ex-comandante do 52º Batalhão de Infantaria de Selva em Marabá (PA); Filipe Garcia Martins Pereira - ex-assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República; Fernando De Sousa Oliveira - ex-número 2 da Secretaria de Segurança Pública do DF; Giancarlo Gomes Rodrigues - subtenente do Exército; Guilherme Marques De Almeida - tenente-coronel de Infantaria; Hélio Ferreira Lima - tenente-coronel; Jair Messias Bolsonaro - ex-presidente da República; Marcelo Araújo Bormevet - agente da Polícia Federal; Marcelo Costa Câmara - coronel do Exército; Márcio Nunes De Resende Júnior - coronel do Exército; Mário Fernandes - general da reserva; Marília Ferreira De Alencar - ex-subsecretária da SSP-DF; Mauro César Barbosa Cid - tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro; Nilton Diniz Rodrigues - general do Exército; Paulo Renato De Oliveira Figueiredo Filho - neto de João Figueiredo, o último general presidente na ditadura militar; Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira - general do Exército e ex-ministro da Defesa; Rafael Martins de Oliveira - tenente-coronel; Reginaldo Vieira de Abreu - coronel; Rodrigo Bezerra de Azevedo - tenente-coronel; Ronald Ferreira de Araújo Júnior - tenente-coronel; Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros - tenente-coronel; Silvinei Vasques - ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal; Walter Souza Braga Netto - general da reserva e ex-ministro da Defesa. Também foi candidato a vice-presidente em 2022; Wladimir Matos Soares - policial federal.

*Em atualização