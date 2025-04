Moraes vota para tornar réus outros seis por tentativa de golpe de Estado O colegiado examina se a denúncia atende aos requisitos legais com elementos suficientes para a abertura de uma ação penal Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 22/04/2025 - 16h15 (Atualizado em 22/04/2025 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Investigado não escolhe juiz, diz Moraes em julgamento sobre tentativa de golpe Antonio Augusto/STF - 02.02.2025

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou nesta terça-feira (22) para tornar réus outros seis denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República), como integrantes do chamado “núcleo 2″ na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O julgamento ocorre na Primeira Turma.

O colegiado examina se a denúncia atende aos requisitos legais e avaliará se a acusação apresenta elementos suficientes para a abertura de uma ação penal contra os acusados. Se a denúncia for aceita, os denunciados viram réus.

No núcleo 2, são seis denunciados:

‌



Fernando de Sousa Oliveira (delegado da Polícia Federal);

Filipe Garcia Martins Pereira (ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República);

Marcelo Costa Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência da República);

Marília Ferreira de Alencar (delegada da Polícia Federal);

Mário Fernandes (general da reserva do Exército) e

Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal).

Segundo o ministro, não há dúvida que a minuta do golpe encontrada passou de mão em mão e há justa causa pra receber a denúncia da PGR.

Além disso, segundo Moraes, todos tinham conhecimento das manifestações de 8 de janeiro.

‌



“As milícias digitais continuam insistindo que eu sou relator, juiz e a vítima. A denúncia não se refere aqui a tentativa de homicídio. Se houve denúncia de tentativa de homicídio, esses fatos seriam apartados e seriam distribuídos a outro ministro. Aqui é atentado contra as instituições democráticas. E o atentado se deu num contexto de tentar obstruir as investigações já iniciadas. Investigado não escolhe juiz, não é investigado que vai escolher qual juiz o julgará”, disse.

Eventual ação penal

Se as denúncias forem recebidas, serão abertas ações penais. Com isso, os réus serão informados para apresentarem defesa prévia no prazo de cinco dias.

‌



Então, começa a fase de instrução criminal, quando serão ouvidas as testemunhas de acusação e da defesa, produzidas provas periciais e eventuais diligências complementares para esclarecer algum fato.

A partir daí, o relator marca a data para o interrogatório dos réus. Se algum acusado tiver firmado acordo de colaboração premiada, o prazo para os demais réus começa a contar após a defesa do colaborador.

Finalizada essa fase processual, o relator da ação penal preparará o relatório (resumo do caso) e o voto. Não há prazo para o ministro concluir sua análise. Quando a ação penal estiver pronta para julgamento, o relator liberará o processo para inclusão na pauta do colegiado.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp