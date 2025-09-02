Morre o jornalista Mino Carta, aos 91 anos Fundador da CartaCapital estava internado havia cerca de duas semanas na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo Brasília|Do R7 02/09/2025 - 07h34 (Atualizado em 02/09/2025 - 07h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mino Carta estava internado no hospital Sírio Libanês, em SP Divulgação/CartaCapital

O jornalista Mino Carta morreu nesta terça-feira (2), aos 91 anos, em São Paulo. A notícia foi confirmada pela CartaCapital, da qual era fundador e diretor de redação.

Nos últimos meses, Mino enfrentava problemas de saúde e estava internado havia cerca de duas semanas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista.

Nascido em Gênova, na Itália, em 1933, Mino se mudou para o Brasil ainda jovem e construiu uma carreira marcada pela criação e direção de algumas das principais revistas do país.

Participou da fundação de Quatro Rodas, Veja, IstoÉ e, em 1994, lançou CartaCapital, publicação que dirigiu até seus últimos dias.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp