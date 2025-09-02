Lula lamenta morte de Mino Carta e decreta três dias de luto oficial
Presidente destacou a trajetória do fundador da CartaCapital, que morreu aos 91 anos em São Paulo
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do jornalista Mino Carta nesta terça-feira (2), aos 91 anos, em São Paulo. Em publicação nas redes sociais, Lula destacou a trajetória do fundador da CartaCapital e anunciou luto oficial de três dias em todo o país.
No texto, o presidente afirmou ter recebido com tristeza a notícia da morte de Mino, a quem chamou de amigo.
Leia mais
“Estas décadas de convivência me dão a certeza de que Mino foi – e sempre será – uma referência para o jornalismo brasileiro por sua coragem, espírito crítico e compromisso com um país justo e igualitário para todos os brasileiros e brasileiras", afirmou.
Ele ressaltou o papel do jornalista na criação e direção de veículos como Veja, IstoÉ, Quatro Rodas, CartaCapital, Jornal da Tarde e Jornal da República, além da influência na formação de gerações de profissionais.
“Formou gerações de profissionais e, sobretudo, mostrou que a imprensa livre e a democracia andam de mãos dadas.”
Lula recordou ainda a atuação de Mino durante o regime militar, quando, segundo ele, as publicações que dirigia denunciaram abusos de poder e abriram espaço para vozes em defesa da liberdade.
O presidente mencionou também a relação pessoal que mantinha com o jornalista desde os anos 1970, quando o movimento sindical começou a ganhar destaque nas páginas das revistas semanais.
Perguntas e respostas
Qual foi a reação do presidente Lula à morte de Mino Carta?
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do jornalista Mino Carta, que ocorreu em São Paulo aos 91 anos. Lula expressou sua tristeza em uma publicação nas redes sociais e destacou a trajetória de Mino, anunciando luto oficial de três dias em todo o país.
Como Lula descreveu Mino Carta em sua homenagem?
Lula chamou Mino Carta de amigo e afirmou que ele foi e sempre será uma referência para o jornalismo brasileiro, destacando sua coragem, espírito crítico e compromisso com um país justo e igualitário.
Quais foram as contribuições de Mino Carta para o jornalismo brasileiro?
O presidente ressaltou o papel de Mino na criação e direção de veículos de comunicação como Veja, IstoÉ, Quatro Rodas, CartaCapital, Jornal da Tarde e Jornal da República, além de sua influência na formação de gerações de profissionais.
O que Lula mencionou sobre a atuação de Mino durante o regime militar?
Lula recordou que Mino Carta e suas publicações denunciaram abusos de poder e abriram espaço para vozes em defesa da liberdade durante o regime militar.
Qual era a relação pessoal entre Lula e Mino Carta?
Lula mencionou que mantinha uma relação pessoal com Mino desde os anos 1970, quando o movimento sindical começou a ganhar destaque nas revistas semanais.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp