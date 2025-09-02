Lula lamenta morte de Mino Carta e decreta três dias de luto oficial Presidente destacou a trajetória do fundador da CartaCapital, que morreu aos 91 anos em São Paulo Brasília|Do R7, em Brasília 02/09/2025 - 09h50 (Atualizado em 02/09/2025 - 11h10 ) twitter

Mino Carta morreu aos 91 anos em São Paulo Ricardo Stuckert/PR - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do jornalista Mino Carta nesta terça-feira (2), aos 91 anos, em São Paulo. Em publicação nas redes sociais, Lula destacou a trajetória do fundador da CartaCapital e anunciou luto oficial de três dias em todo o país.

No texto, o presidente afirmou ter recebido com tristeza a notícia da morte de Mino, a quem chamou de amigo.

“Estas décadas de convivência me dão a certeza de que Mino foi – e sempre será – uma referência para o jornalismo brasileiro por sua coragem, espírito crítico e compromisso com um país justo e igualitário para todos os brasileiros e brasileiras", afirmou.

Recebi com muita tristeza a notícia da morte de meu amigo Mino Carta, ocorrida na madrugada deste 2 de setembro. Ele fez história no jornalismo brasileiro: criou e dirigiu algumas de nossas principais revistas (Veja, Isto é, Quatro Rodas, Carta Capital, Jornal da Tarde, Jornal da… pic.twitter.com/R86jlszgdu — Lula (@LulaOficial) September 2, 2025

Ele ressaltou o papel do jornalista na criação e direção de veículos como Veja, IstoÉ, Quatro Rodas, CartaCapital, Jornal da Tarde e Jornal da República, além da influência na formação de gerações de profissionais.

“Formou gerações de profissionais e, sobretudo, mostrou que a imprensa livre e a democracia andam de mãos dadas.”

Lula recordou ainda a atuação de Mino durante o regime militar, quando, segundo ele, as publicações que dirigia denunciaram abusos de poder e abriram espaço para vozes em defesa da liberdade.

O presidente mencionou também a relação pessoal que mantinha com o jornalista desde os anos 1970, quando o movimento sindical começou a ganhar destaque nas páginas das revistas semanais.

Perguntas e respostas

Qual foi a reação do presidente Lula à morte de Mino Carta?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do jornalista Mino Carta, que ocorreu em São Paulo aos 91 anos. Lula expressou sua tristeza em uma publicação nas redes sociais e destacou a trajetória de Mino, anunciando luto oficial de três dias em todo o país.

Como Lula descreveu Mino Carta em sua homenagem?

Lula chamou Mino Carta de amigo e afirmou que ele foi e sempre será uma referência para o jornalismo brasileiro, destacando sua coragem, espírito crítico e compromisso com um país justo e igualitário.

Quais foram as contribuições de Mino Carta para o jornalismo brasileiro?

O presidente ressaltou o papel de Mino na criação e direção de veículos de comunicação como Veja, IstoÉ, Quatro Rodas, CartaCapital, Jornal da Tarde e Jornal da República, além de sua influência na formação de gerações de profissionais.

O que Lula mencionou sobre a atuação de Mino durante o regime militar?

Lula recordou que Mino Carta e suas publicações denunciaram abusos de poder e abriram espaço para vozes em defesa da liberdade durante o regime militar.

Qual era a relação pessoal entre Lula e Mino Carta?

Lula mencionou que mantinha uma relação pessoal com Mino desde os anos 1970, quando o movimento sindical começou a ganhar destaque nas revistas semanais.

