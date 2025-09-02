Em parecer ao STF, PGR defende que Braga Netto deve continuar preso Militar está preso desde dezembro, sob a acusação de obstruir investigação sobre tentativa de golpe de Estado Brasília|Da Agência Brasil 02/09/2025 - 08h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 08h59 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Paulo Gonet, procurador-geral da República, opina contra a soltura do general Braga Netto no STF.

Braga Netto está preso desde dezembro de 2022, acusado de obstruir investigação sobre tentativa de golpe contra Lula.

Ministro Alexandre de Moraes reafirma prisão baseada em indícios de participação do general no plano golpista.

A defesa do general nega obstrução e recorre da decisão, mas PGR defende manutenção da custódia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Braga Netto está preso desde dezembro de 2024 Isac Nóbrega/PR

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou nesta segunda-feira (1°), ao STF (Supremo Tribunal Federal), um parecer contrário ao novo pedido de soltura feito pela defesa do general Braga Netto.

General da reserva e vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, o militar está preso desde dezembro do ano passado, sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no país para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ele também é um dos réus do núcleo crucial da trama golpista, que será julgado a partir desta terça-feira (2).

No mês passado, o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a prisão de Braga Netto e afirmou que há indícios da participação do general na tentativa de golpe de Estado durante o governo Bolsonaro.

‌



Em seguida, a defesa do militar da reserva recorreu da decisão, e o ministro pediu um parecer da PGR antes de decidir sobre a questão novamente.

Na manifestação, Gonet entendeu a prisão do general deve ser mantida. “No mais, reiteram-se as manifestações ministeriais de 11.7.2025 e 29.7.2025, no sentido da permanência dos motivos que fundamentaram a custódia provisória, ante a ausência de fatos novos que alterem o quadro fático-probatório para justificar a revogação ou a readequação da medida”, afirmou o procurador.

‌



Durante as investigações sobre a trama golpista, a Polícia Federal identificou que o general, réu por ser um dos principais articuladores do plano golpista, tentou obter dados sigilosos da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Após a prisão, a defesa negou que Braga Netto tenha obstruído as investigações.

‌



Perguntas e respostas

Qual foi a posição da PGR em relação ao pedido de soltura de Braga Netto?

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou um parecer ao STF contrário ao novo pedido de soltura feito pela defesa do general Braga Netto.

Por que Braga Netto está preso?

Braga Netto, general da reserva e vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, está preso desde dezembro do ano passado, acusado de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Quais são as acusações contra Braga Netto?

Ele é um dos réus do núcleo crucial da trama golpista, que será julgado a partir de terça-feira (2). O ministro Alexandre de Moraes decidiu manter sua prisão, afirmando que há indícios de sua participação na tentativa de golpe durante o governo Bolsonaro.

O que aconteceu após a decisão de manter a prisão de Braga Netto?

A defesa do general recorreu da decisão, e o ministro pediu um parecer da PGR antes de decidir novamente sobre a questão.

Qual foi a conclusão do procurador-geral sobre a prisão de Braga Netto?

Gonet defendeu que a prisão do general deve ser mantida, reiterando que não houve fatos novos que justificassem a revogação ou readequação da medida.

O que a Polícia Federal descobriu durante as investigações?

A Polícia Federal identificou que Braga Netto, como um dos principais articuladores do plano golpista, tentou obter dados sigilosos da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Como a defesa de Braga Netto reagiu às acusações?

A defesa negou que o general tenha obstruído as investigações.

