Motorista atropela cinco ciclistas no DF e é preso em flagrante Todas as vítimas ficaram feridas no acidente, sendo que uma delas teve fraturas expostas na perna direita e no braço esquerdo

Motorista atropela cinco ciclistas no DF (Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do DF - 5.4.2024)

Um motorista de 32 anos foi preso no Distrito Federal na sexta-feira (5) após atropelar cinco ciclistas. Todas as vítimas ficaram feridas no acidente e precisaram ser levadas ao hospital. A situação mais grave foi a de um homem socorrido com hemorragia abundante, fratura exposta na perna direita e fratura exposta no braço esquerdo. A Polícia Militar não informou se o condutor do veículo estava embriagado no momento do atropelamento.

O acidente aconteceu por volta de 23h30 na pista de acesso ao SIA (Setor de Indústria e Abastecimento), região administrativa do DF. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para socorrer as vítimas. De acordo com a corporação, todas foram levadas ao Instituto Hospital de Base de Brasília. O estado de saúde de cada um dos ciclistas é o seguinte:

• Um homem de 25 anos apresentava corte na cabeça e suspeita de fratura no braço, e estava consciente e orientado;

• Outro homem de 25 anos tinha suspeita de hemorragia interna, hematoma no olho direito, luxação no ombro direito e escoriações no tórax, e estava consciente e orientado;

• Um homem de 22 anos tinha suspeita de fratura de perna esquerda, e estava consciente e orientado;

• Um homem de 50 anos tiha suspeita de fratura de perna esquerda, e estava consciente e orientado;

• Um homem de 30 anos apresentava hemorragia abundante, fratura exposta na perna direita e fratura exposta no braço esquerdo, e estava consciente e orientado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista não necessitou de transporte a uma unidade de saúde. Ele foi detido pela Polícia Militar ainda no local do acidente. As corporações não souberam informar sobre a dinâmica do acidente.