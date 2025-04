Motta cita Ramagem e questiona líderes da Câmara por excesso de pedidos ao STF Presidente da Câmara fez reclamação após PT acionar Corte contra ação voltada para beneficiar Ramagem Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 30/04/2025 - 17h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 17h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 30.04.2025

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), citou o caso envolvendo o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) e questionou líderes partidários pelo excesso de pedidos apresentados por políticos junto ao STF (Supremo Tribunal Federal).

A posição foi reforçada em reunião com representantes de partidos nesta quarta-feira (30) e se dá em meio às constantes reclamações no Congresso por decisões da Corte que alteram pontos definidos por parlamentares.

Segundo líderes, o pedido de Motta foi voltada para que partidos deixem de recorrer ao Supremo e decida impasses dentro do próprio Congresso.

A situação envolvendo Ramagem é voltada para trancar uma ação contra ele por tentativa de golpe de Estado. O processo está em análise na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), mas houve um acionamento do PT ao STF ligado ao caso. Entre as etapas, o ministro Cristiano Zanin indicou a regra que deve ser seguida pela Câmara para decidir em relação ao parlamentar.

‌



O pedido foi bem recebido por oposicionistas. O líder do grupo, deputado Zucco (PL-RS), destacou que há uma crescente judicialização. “É contraditório reclamar da atuação do STF, quando são os próprios partidos que o acionam constantemente. Foi o que o presidente da Câmara expôs”, disse.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), confirmou a observação apresentada por Motta mas defendeu o último acionamento feito junto à Corte — e sinalizou que deverá voltar a recorrer ao STF caso o caso envolvendo o deputado Ramagem avance.

‌



“Ele falou que a gente tem que parar de recorrer ao Supremo, só que neste caso, a gente recorreu”, afirmou. “Continuo achando que fiz de forma correta. Imagina a Câmara trancar ação penal antes do julgamento de Bolsonaro”, completou, em outro momento.

Deputados governistas ainda avaliam voltar a acionar o STF caso deputados optem por trancar a ação ligada a Ramagem.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp