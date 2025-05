Na CPI, Virginia Fonseca é questionada por recomendações de riscos em jogos de aposta Influenciadora disse alertar por riscos de vício e senadora alegou não encontrar conteúdo Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 13/05/2025 - 14h25 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h08 ) twitter

A influenciadora Virginia Fonseca em depoimento à CPI das Bets Edilson Rodrigues/Agência Senado - 13.05.2025

Em depoimento à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets, no Senado, a influenciadora digital Virginia Fonseca foi questionada nesta terça-feira (13) pelas recomendações de risco no uso de apostas on-line.

A empresária disse que as publicações que faz para promover jogos acompanham alertas para pessoas que têm vício e que há risco de que percam valores ao fazer apostas.

“Quando eu posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos são proibidos na plataforma, se possui qualquer tipo de vício recomendado, é não entrar, e para jogar com responsabilidade”, afirmou a influenciadora.

A indicação, porém, foi questionada pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Pode-MS), que disse não ter encontrado a informação em publicações de Virginia.

“Não encontramos as publicidades com os alertas que a senhora diz que faz”, afirmou Soraya. “Não encontrei na sua rede social, minha assessoria não encontrou nenhum vídeo que faça essas recomendações, orientações”, destacou, em outro momento.

Virginia, por sua vez, disse fazer as recomendações por meio de publicações temporárias — em stories, que saem do ar após 24h.

CPI das Bets

A comissão de inquérito do Senado investiga apostas online ou aplicadas a jogos virtuais, além do uso das ações para lavagem de dinheiro. Uma das frentes de investigação é entender a participação de influenciadores na divulgação das plataformas.

