Nattan, Israel e Rodolffo e blocos de Carnaval; veja onde curtir o fim de semana no DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 31/01/2025 - 11h35 (Atualizado em 31/01/2025 - 11h35 )

Veja o que fazer em Brasília Arte/R7

A agenda cultural do R7 está recheada de eventos para este fim de semana no Distrito Federal. Entre os destaques, estão os bloquinhos de Carnaval, shows de Israel e Rodolffo, Nattan, Felipe Amorim e Léo Foguete, além de exposições e festas. As atividades começam nesta sexta-feira (31).”

Shows animam o DF neste fim de semana Reprodução/Instagram @nattan e @israelerodolfo

Nattan, Felipe Amorim e Léo Foguete

Os cantores Nattan, Felipe Amorim e Léo se apresentam neste domingo (1°) no Setor de Clubes Sul para animar o clima de Carnaval na capital federal. A festa promete agitar os foliões com muita música e diversão.

Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: sábado (1°)

‌



Horário: 16h

Valor: a partir de R$ 230

‌



Israel e Rodolffo

Para quem gosta da música sertaneja, a dupla Israel e Rodolffo irão comandar o palco na Fazenda Churrascada. Os cantores tem mais de 28 anos de parceria e são donos dos sucessos “Batom de Cereja”, “Seu brilho sumiu” e “Bombonzinho”.

‌



Onde: Fazenda Churrascada

Quando: sexta (31)

Horário: 20h

Valor:

Festivais no DF Divulgação/CCBB e Reprodução/ Instagram @luzesdacoreia.brasilia

Festival De Lanternas Coreana

Para quem gosta de apreciar a arte asiática, Brasília recebe o festival de Lanternas da Coreia até 24 de abril, no Shopping Pátio Brasil. O espaço é ocupado por túneis coloridos formados por lanternas de seda originais da cidade de Jinjiu. O público poderá encontrar instalações, fotos e vídeos, além de experimentar pratos típicos.

Onde: Shopping Pátio Brasil

Quando: até 24 de abril

Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 20h

Valor: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira)

Festival internacional de Cinema Fantástico de Brasília

O CCBB exibe o 6° Festival Internacional de Cinema Fantástico com filmes de curta-metragem para o público infanto-juvenil. O festival apresenta 21 filmes de 13 países, incluindo o Brasil. A entrada é gratuita.

Onde: CCBB

Quando: até 2 de fevereiro

Horário: Conferir sessões no site do museu

Valor: gratuito

Exposição é gratuita Divulgação/Boulevard Shopping

Asas do Brasil

O Boulevard Shopping está com a exposição “Asas do Brasil” da artista plástica Jaqueline Marafon. A mostra reúne 15 obras que celebram fauna brasileira, com foco em aves como araras, tucanos e outras espécies. A entrada é gratuita.

Onde: Boulevard Shopping

Quando: até 28 de fevereiro

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h. E aos domingos e feriados, das 12h às 22h

Valor: gratuito

Nise: A revolução pelo afeto

O CCBB Brasília está com a exposição “Nise: A revolução pelo afeto” em homenagem a Nise da Silveira, uma médica e cientista brasileira que revolucionou o campo da saúde mental ao colocar o afeto como protagonista. A mostra celebra a dimensão vanguardista e criativa da cientista.

Onde: CCBB

Quando: terça-feira a domingo

Horário: 9h às 21h (entrada nas galerias até 20h40)

Valor: gratuito (mediante retirada de ingresso)

Labirinto

A Caixa Cultural Brasília recebe a exposição “Labirinto”, do artista André Severo. A mostra reúne imagens coletadas pelo artista há cerca de duas décadas e reelaboradas entre os anos pandêmicos de 2020 e 2021. A instalação fica em cartaz até fevereiro de 2025, com entrada franca.

Onde: Caixa Cultural Brasília

Quando: até fevereiro de 2025

Horário: terça a domingo, das 9h às 21h

Valor: gratuito

Confira os espetáculos que acontecem no DF Divulgação/ Corpos Entre Mundos e reprodução/Instagram @g7comedia

Espetáculo de Dança “Tempo”

A Companhia Afro Contemporânea Corpus Entre Mundos apresenta o espetáculo “Tempo”, uma obra de dança afro-contemporânea que celebra a força da cultura afro-brasielira e africana. A atração reflete sobre a complexa relação humana com o tempo, explorando o ciclo de renovação e a conexão entre o passado, presente e futuro.

Onde: Teatro Sesc Newton Rossi- Ceilândia

Quando: 31/01 a 2/02

Horário: Sexta às 20h; sábado e domingo às 19h

Valor: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

Manual de sobrevivência ao casamento

A Cia de Comédia G7 traz a Brasília um dos seus maiores sucessos, o “Manual de Sobrevivência ao Casamento”, a partir deste sábado (25). Por meio de um manual de regras para a boa convivência no casamento, o grupo conta a história de duas pessoas que se amam e sofrem as consequências dos conflitos da vida de casal. A classificação é de 14 anos.

Onde: Teatro La Salle - 906 sul

Quando: sábado (25)

Horário: 19h

Valor: a partir de R$ 40

Casa de festa anima Brasília neste fim de semana Divulgação/Complexo Fora do Eixo

Complexo Fora do Eixo

Para quem gosta de funk, pagode, hip hop e outros ritmos, o Complexo Fora do Eixo preparou uma line-up para este fim de semana. Neste sábado (1º), os visitantes poderão curtir a tarde com o pagode do Mistura 61 e Lado a Lado, além dos DJs Suga, Pepe, Luk e UNDRLV. No domingo (2), a casa de festa encerra com um sunset especial a partir das 18h. As apresentações são do grupo Largo Tudo, Tá na Medida, Sidharta e Kacá.

Onde: Complexo Fora do Eixo - SAAN, Quadra 1

Quando: sábado (1º) e domingo (2)

Horário: sábado às 20h; domingo às 18h

Valor: a partir de R$ 30

Confira os bloquinhos de Carnaval deste fim de semana Tony Oliveira/Agência Brasília

O Carnaval nem começou e os brasilienses já estão em clima de samba e folia. Confira os blocos que vão acontecer neste fim de semana:

Bloco Ainda Estou Aqui

Onde : Concentração no Baóbar - 411 Norte

: Concentração no Baóbar - 411 Norte Quando : sábado (1°)

: sábado (1°) Horário: 14h

Choro no Eixo

Onde : Eixão do Lazer

: Eixão do Lazer Quando : domingo (2)

: domingo (2) Horário: 16h

Bloco Jornada nas Estrelas Maestro Spok

Onde: CCBB

Quando: sábado (8) e domingo (9)

Horário: 15h

*Sob supervisão de Leonardo Meireles