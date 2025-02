Homem em surto psicótico é preso com besta após danificar carro de vizinho no DF Caso aconteceu em Jardins Mangueiral; suspeito é esquizofrênico e foi levado para o hospital pelos Bombeiros Brasília|Do R7, em Brasília 28/01/2025 - 09h37 (Atualizado em 28/01/2025 - 15h06 ) twitter

Homem estava com besta e chegou a flechar porta PMDF/Divulgação - 27.01.202

Um homem em surto psicótico foi preso na noite desta segunda-feira (27) com uma besta (arma que dispara flechas) após danificar o carro de um vizinho no Distrito Federal. O caso aconteceu na quadra 8 de Jardins Mangueiral, por volta das 20h. Ele teria usado o cabo de uma pequena pá para danificar o carro de um vizinho. Em seguida, ele se trancou em casa e a Polícia Militar do DF foi acionada.

Ao chegarem no local, as equipes entraram em contato com a mãe do suspeito que relatou que ele é diagnosticado com esquizofrenia, mas que não era violento nem estava com nenhum tipo de arma. Por se tratar de um caso de transtorno mental, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros Militar para conduzir o homem até o atendimento médico.

Quando os bombeiros chegaram um novo contato foi tentado, sem sucesso. A mãe então autorizou a entrada no imóvel e quando conseguiram adentrar, os policiais notaram que ele estava com uma besta, e a porta tinha sido atingida por uma flecha pelo lado de dentro.

Os policiais conseguiram conter o homem, que foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital. Após os primeiros atendimentos, ele foi transferido pela família para uma clínica psiquiátrica em Planaltina.