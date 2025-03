No Uruguai, Lula se reúne com presidentes e participa de posse de Yamandú Orsi Presidente cumpre primeira agenda internacional do ano, em encontros com líderes da América Latina e Alemanha Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 01/03/2025 - 13h50 (Atualizado em 01/03/2025 - 13h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O novo presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, e os presidentes Gustavo Petro (Colômbia), Lula e Gabriel Boric (Chile). Ricardo Stuckert/PR - 1º.03.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu continuidade a uma série de encontros com outros líderes internacionais neste sábado (1º). Durante viagem ao Uruguai, para posse do novo presidente, Yamandú Orsi, o mandatário se reuniu com presidentes da América Latina e teve conversas reservadas com uma candidata ao comando do Equador e o presidente da Alemanha.

Segundo informações oficiais, a reunião com a candidata equatoriana, Luisa González, se deu pela manhã, por um pedido apresentado por ela. Comunicado do Palácio do Planalto também expressou desejo do governo brasileiro por um processo eleitoral pacífico e dentro da normalidade no Equador.

“Tratamos do contexto político na América do Sul. Expressamos nossa concordância na importância do fortalecimento da democracia e da justiça social no continente”, diz trecho de nota divulgada.

Lula também se reuniu com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. Em divulgação na qual se referiu ao político como “amigo”, o chefe do Executivo brasileiro defendeu a aproximação entre América Latina e União Europeia.

‌



“Discutimos a importância dos países da América Latina e da União Europeia atuarem em defesa da democracia e do multilateralismo. A Alemanha é um parceiro essencial do Brasil na promoção do acordo Mercosul - União Europeia, no esforço de combate à mudança do clima e em prol do sucesso da COP30″, destacou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na sexta-feira (28), o mandatário divulgou registro de um encontro com o novo presidente uruguaio, na embaixada brasileira em Montevidéu. Também participaram os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do Chile, Gabriel Boric.

‌



Lula afirmou que a reunião se voltou “para fortalecer a democracia com os companheiros”. A posição em defesa da democracia também foi destacada em divulgações do encontro por parte dos outros mandatários.

“Colômbia, Brasil, Chile e Uruguay, unidos pela democracia e por sociedades mais justas”, destacou Petro.

‌



Viagem de Lula

O presidente está no Uruguai desde sexta-feira (28) para participar da pose de Yamandú Orsi. O novo presidente uruguaio foi eleito por uma coalizão de esquerda, chamada de Frente Ampla. O mandato no país é de cinco anos, tendo fim em 2030.