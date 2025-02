Lula se reúne com líderes hispânicos em compromisso pela proteção da democracia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com líderes da Colômbia, do Chile, do Uruguai e da Espanha em videoconferência, nesta quarta-feira (26), para reforçar os compromissos firmados no ano passado com a iniciativa “em defesa da democracia”.



O projeto, desenvolvido por governos progressistas da América Latina e Europa, visa estabelecer diretrizes comuns com foco na proteção da democracia em meio ao avanço de discursos autoritários e da manipulação de informações nas redes sociais.



Participaram da reunião o presidente do governo da Espanha, Pedro Sanchez, o presidente do Chile, Gabriel Boric, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro e o presidente eleito do Uruguai, Yamandu Orsi. O presidente Lula comentou o encontro através das redes sociais.