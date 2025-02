Em 1ª viagem internacional após cirurgias, Lula vai ao Uruguai nesta sexta para posse de Orsi Novo presidente marca volta da esquerda ao governo do país vizinho; posse acontece no sábado (1º) Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 28/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/02/2025 - 02h00 ) twitter

Médicos de Lula liberaram viagens internacionais no fim de janeiro Ricardo Stuckert/PR - 24.02.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta sexta-feira (28) para Montevidéu, capital do Uruguai, para a posse do presidente eleito, Yamandú Orsi. É a primeira viagem internacional dele desde as cirurgias na cabeça às quais ele foi submetido em dezembro (leia mais abaixo). A equipe médica de Lula autorizou a retomada de deslocamentos mais longos no fim de janeiro. A cerimônia de posse do novo presidente uruguaio está marcada para o sábado (1º), e Lula deve retornar ao Brasil no mesmo dia.

Orsi, da Frente Ampla, foi eleito no fim de novembro de 2024, com 49,8% dos votos, no segundo turno. Ele derrotou Álvaro Delgado, que teve 45,9%, aliado do atual presidente do país, Lacalle Pou. A vitória de Orsi marca o retorno da esquerda ao governo uruguaio — o candidato derrotado e o atual líder da nação são do Partido Nacional, de centro-direita.

O novo presidente do Uruguai é considerado herdeiro político de Pepe Mujica, que comandou país entre 2010 e 2015 e é próximo de Lula. Apesar da idade avançada e da saúde frágil, Mujica apoiou e fez campanha ativamente para Orsi.

Após os resultados que confirmaram a preferência dos uruguaios pela centro-esquerda, o presidente brasileiro parabenizou Orsi e afirmou que a vitória é “de toda a América Latina e do Caribe”. Pelas redes sociais, Lula felicitou o uruguaio e afirmou que o “Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração regional”.

Outras viagens internacionais

Lula deve viajar para o Japão no fim de março. Entre os dias 25 e 26, ele vai se reunir com o imperador Naruhito, a imperatriz Masako e o primeiro-ministro Shigeru Ishiba. Em 2025, Brasil e Japão celebram 130 anos de relações diplomáticas, e a comemoração tem sido chamada de “Ano do Intercâmbio e da Amizade Brasil-Japão”.

Lula foi ao país asiático em maio de 2023 para a cúpula estendida do G7. O Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão — são cerca de 2 milhões de pessoas. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, aproximadamente 211 mil brasileiros vivem na nação asiática — o quinto maior grupo nacional fora do Brasil.

O presidente avalia outras viagens internacionais e pode ir à Argentina em junho, para a reunião do Mercosul. Em setembro, a expectativa é que ele vá à Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York, nos Estados Unidos.

Cirurgias na cabeça

Lula passou por uma cirurgia de emergência em 10 de dezembro do ano passado para conter uma hemorragia intracraniana decorrente de uma queda sofrida em outubro, que causou um corte na região da nuca. Dias depois, o presidente foi submetido a um procedimento complementar, para evitar novos sangramentos, e retirou o dreno que estava na cabeça.

Depois dos procedimentos, o presidente ficou internado por quase uma semana. Depois de sair do hospital, ele contou detalhes do acidente doméstico de outubro.

“Estava cortando as unhas das mãos. Eu já tinha cortado minha unha, já tinha lixado minha unha. Quando fui guardar o estojo, ao invés de levantar e abrir a gaveta, eu tentei afastar meu bumbum do banco. O banco era redondo, meu bumbum não levantou, eu caí e bati com a cabeça na hidromassagem. Foi uma batida muito forte, saiu muito sangue. Eu achei que tinha rachado o cérebro. Fui direto para o [hospital] Sírio Libanês. Eu achei que era uma coisa muito mais grave”, relatou.

Viagens do presidente

Em 2024, Lula reduziu o ritmo de viagens internacionais e passou menos da metade de dias fora do Brasil na comparação com 2023.

No ano passado, o presidente foi a 13 países e ficou 31 dias afastado — no ano anterior, foram 24 nações visitadas e 75 dias longe do Brasil.

Havia ao menos quatro viagens para outros países previstas para 2024, mas, devido à queda sofrida em outubro, Lula cancelou os deslocamentos. O presidente iria à Rússia, ao Azerbaijão, à Colômbia e ao Peru.