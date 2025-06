Nota Legal: aberto prazo de indicação de conta para receber dinheiro de crédito GDF estima que pelo menos R$ 40 milhões sejam devolvidos a contribuintes Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 02/06/2025 - 11h49 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h49 ) twitter

Nota Legal já devolveu R$ 150,9 milhões em crédito desde 2013 Tony Oliveira/Agência Brasília - Arquivo

O prazo de indicação de contas bancárias para recebimento dos créditos acumulados do Nota Legal começou neste domingo (1º). O período de indicação deve continuar pelo menos durante todo o mês de junho. A estimativa do GDF (Governo do DF) é de que pelo menos R$ 40 milhões sejam devolvidos.

Para o recebimento dos valores, os contribuintes precisam ter acima de R$ 25 reais acumulados e estar em dia com a Receita Federal. Segundo a SEEC (Secretaria de Economia), 1.052.425 pessoas têm algum valor de crédito a receber, mas nem todos se encaixam nos critérios acima.

A indicação é feita no site Nota Legal. “Faça o login com os dados previamente cadastrados e insira as informações solicitadas. A conta indicada precisa, necessariamente, estar no nome do participante”, detalha a pasta. As devoluções serão feitas na ordem que as indicações de conta forem registradas.

Desde 2013, o Nota Legal já devolveu R$ 150,9 milhões em crédito para contribuintes.

Sorteio de R$ 1 milhão

O vencedor do grande prêmio de R$ 1 milhão do sorteio do Nota Legal do dia 21 deste mês foi um contribuinte do Park Way que fez uma compra de R$ 25,41 em uma loja da Asa Sul. No total, R$ 3,5 milhões foram sorteados, distribuídos entre mais de 12 mil premiações em dinheiro pagas integralmente, já com impostos descontados.

Os dois prêmios de R$ 200 mil (segundo maior valor) foram para moradores do Setor Sudoeste e Guará I, por compras de R$ 340,86 e R$ 109,01, respectivamente.

A secretária de economia em exercício, Ledamar Resende, ressaltou a importância da população solicitar a nota fiscal nas compras. “Não só pelos sorteios, mas sim pelos benefícios que o governo pode transmitir e retornar aos cidadãos de Brasília com os recursos do Nota Legal”, explica.

