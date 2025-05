Governo do DF lança auxílio de R$ 15 mil para compra de material de construção Benefício é para famílias desabrigadas ou em estado de calamidade; atingidos por incêndios no Recanto das Emas serão os primeiros Brasília|Do R7 29/05/2025 - 17h06 (Atualizado em 29/05/2025 - 18h00 ) twitter

Projeto foi aprovado pela CLDF no dia 6 Geovana Albuquerque/Agência Brasília - Brasília

O GDF (Governo do Distrito Federal) lançou nesta quinta-feira (29) o Programa Material de Construção , que vai dar um auxílio de R$ 15 mil a famílias desabrigadas em situação de emergência ou que estejam passando por estado de calamidade para a compra de materiais de construção. As pessoas atingidas pelos incêndios na Favelinha , no Recanto das Emas, entre fevereiro e abril deste ano, serão as primeiras cadastradas. À época, ao menos 61 pessoas ficaram sem ter onde morar devido à tragédia.

O benefício será concedido uma única vez a famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos e que morem no DF há pelo menos cinco anos. Os materiais de construção devem ser comprados em estabelecimentos comerciais autorizados pela Codhab (Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF).

O investimento inicial é de R$ 30 milhões até o final do ano. O governador Ibaneis Rocha (MDB) afirma que a previsão é de que R$ 50 milhões sejam destinados para o programa em 2026. Santa Luzia, na Estrutural, que está em fase de estruturação da infraestrutura e do saneamento básico, deve ser contemplada na segunda etapa do programa.

“Ano que vem queremos fazer a entrega para a comunidade de Santa Luzia, onde há também moradias muito precárias. Vamos entregar para cada um deles dignidade e a solução de um problema de pelo menos 30 a 40 anos”, disse Ibaneis.

O projeto foi aprovado pela CLDF (Câmara Legislativa do DF) no dia 6 de maio. Na ocasião, deputados distritais elogiaram a proposta, destacando que o texto incentiva a economia local e aquece o setor econômico na área de madeireiras

O valor do benefício deve ser utilizado exclusivamente para a compra de material básico de construção civil. Serão atendidas famílias desabrigadas em situação de emergência ou estado de calamidade por causa de incêndios, eventos climáticos, chuvas intensas, alagamentos, inundações, enxurradas, vendavais, deslizamentos e realocações de área de risco, desde que atestados pela Defesa Civil do DF em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social.

