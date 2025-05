Nota Legal: grande prêmio de R$ 1 milhão foi para contribuinte que gastou R$ 25,41 Vencedor mora no Park Way; no total, R$ 3,5 milhões foram sorteados Brasília|Do R7 21/05/2025 - 18h07 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h20 ) twitter

Nota Legal sorteou mais de 12 mil em prêmios nesta quarta Divulgação/Seec-DF - Arquivo

O vencedor do grande prêmio de R$ 1 milhão do sorteio do Nota Legal desta quarta-feira (21) foi um contribuinte do Park Way que fez uma compra de R$ 25,41 em uma loja da Asa Sul. No total, R$ 3,5 milhões foram sorteados, distribuídos entre mais de 12 mil premiações em dinheiro pagas integralmente, já com impostos descontados.

Os dois prêmios de R$ 200 mil (segundo maior valor) foram para moradores do Setor Sudoeste e Guará I, por compras de R$ 340,86 e R$ 109,01, respectivamente.

A secretária de economia em exercício, Ledamar Resende, ressaltou a importância da população solicitar a nota fiscal nas compras. “Não só pelos sorteios, mas sim pelos benefícios que o governo pode transmitir e retornar aos cidadãos de Brasília com os recursos do Nota Legal”, explica.

Neste primeiro sorteio de 2025, os prêmios foram:

1 prêmio de R$ 1 milhão;

2 de R$ 200 mil;

3 de R$ 100 mil;

4 de R$ 50 mil;

10 de R$ 10 mil;

30 de R$ 5.000;

50 de R$ 1.000;

500 de R$ 200; e

12 mil de R$ 100.

No total, 1.129.453 consumidores estavam aptos a participar, com 72,6 milhões de bilhetes. Esse número representa um aumento de 10,5% no total de participantes e de 12,3% no total de bilhetes se comparado ao último sorteio, em novembro de 2024.

Os bilhetes considerados foram de compras feitas no período de maio a outubro de 2024. Só participaram do sorteio os consumidores que pediram a inclusão do CPF no sorteio até 18 de fevereiro deste ano.

Para conferir se foi um dos sorteados, é só acessar o site do Nota Legal e fazer login com seus dados pessoais.

