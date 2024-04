'O crime organizado não terá sucesso no país', diz Lewandowski sobre prisões de caso Marielle declaração ocorre dentro das investigações sobre o assassinato e as investigações estão encerradas até o momento

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou neste domingo (24) que o crime organizado não terá sucesso no país "porque temos uma policia forte e efetiva". A declaração ocorre dentro das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, em março de 2018. O ministro disse também que as investigações estão encerradas até o momento.

Mais cedo, a Polícia Federal prendeu os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, apontados como supostos mandantes do crime, que também tirou a vida do motorista Anderson Gomes, na manhã deste domingo (24), no Rio de Janeiro. Além deles, foi preso o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio.

Lewandowski afirmou que a operação da PF, que teve participação da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público do RJ, foi "uma vitória do Estado brasileiro e forças de segurança do país, com relação ao combate ao crime organizado." "É preciso exaltar o grande e relevante papel da Polícia Federal", elogiou o ministro.