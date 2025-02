‘O sucessor sou eu’: Bolsonaro repete que não pensa em substituto para eleições de 2026 Apesar de decisão do TSE pela inelegibilidade, ex-presidente afirma que não vê razão para não se candidatar Brasília|Do R7, em Brasília 25/02/2025 - 22h23 (Atualizado em 25/02/2025 - 22h23 ) twitter

Ex-presidente Jair Bolsonaro lutar para disputar as eleições de 2026 é um "sacrifício" a ser feito João Carlos Mazella/FotoArena/Estadão Conteúdo - 24.02.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre as eleições de 2026 e, mais uma vez, afirmou que não pensa em ninguém, a não ser ele mesmo, para se candidatar à Presidência da República. E que a corrida até as urnas está aberta. “Por enquanto, as nuvens estão bastante carregadas”.

“O meu sucessor sou eu mesmo. Não há motivos para eu não disputar nas eleições do ano que vem”, afirmou Bolsonaro durante uma entrevista a um jornalista conhecido por dar notícias de famosos.

Apesar de ter sido considerado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por oito anos (leia mais abaixo), ele repete também que não cometeu nenhum crime.

“Estou com a consciência tranquila. Estou inelegível por quê? Já me considero com 70 anos de idade, mais tempo de retrovisor do que parabrisa. Acho que vale a pena o sacrifício”, retomou o ex-presidente.

Entenda o caso

Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decretou a inelegibilidade, pelo período de oito anos, de Jair Bolsonaro (PL) e Walter Braga Netto (PL), candidatos à Presidência e à Vice-Presidência da República nas eleições de 2022. Os ministros acompanharam o voto do relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, em sessão virtual que ocorreu entre os 26 de abril e 3 de maio.

Bolsonaro e Braga Netto foram condenados por abuso de poder político e econômico praticado nas comemorações do Bicentenário da Independência, realizadas no dia 7 de setembro de 2022, em Brasília (DF) e no Rio de Janeiro (RJ). Além da inelegibilidade de ambos, o Plenário aplicou multas no valor de R$ 425, 6 mil a Bolsonaro e de R$ 212,8 mil a Braga Netto, pela prática de conduta vedada a agente público.

