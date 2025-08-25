Papel das grandes organizações no futuro sustentável do planeta é será discutido no Caminhos para a COP30 da RECORD Brasília Setor privado aposta no investimentos em inovação, eficiência energética, logística verde e preservação de recursos naturais Brasília|Do R7, em Brasília 25/08/2025 - 18h31 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h31 ) twitter

A COP30 reunirá representantes de várias áreas para discutir ações de combate à crise climática Isabela Castilho/COP30 Brasil Amazônia - 17.06.2025

A construção de um modelo de desenvolvimento sustentável não depende exclusivamente de governos ou de entidades da sociedade civil. Grandes empresas desempenham papel decisivo na transição para uma economia de baixo carbono, seja pela adoção de práticas ambientais responsáveis, seja pela influência exercida sobre cadeias produtivas inteiras.

Investimentos em inovação, eficiência energética, logística verde e preservação de recursos naturais ilustram como o setor privado pode — e deve — liderar soluções diante dos desafios climáticos.

Com a aproximação da COP30, prevista para Belém do Pará em 2025, o olhar internacional também se volta ao setor empresarial. O mundo pergunta: de que forma corporações brasileiras contribuem para reduzir impactos ambientais e construir um futuro equilibrado?

A sustentabilidade deixou de representar um diferencial competitivo; hoje integra a responsabilidade e a reputação corporativa. Empresas engajadas nesse debate ganham relevância global e tornam-se agentes de transformação efetiva.

Para fortalecer esse diálogo e apresentar cases concretos de impacto positivo, a Record Brasília, em parceria com a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), promove o evento Caminhos para a COP30 nesta terça-feira (26), das 8h30 às 12h, no Instituto IDP, localizado na Asa Sul, em Brasília.

O encontro reunirá representantes dos setores público e privado que atuam de forma consistente em agendas de sustentabilidade, inovação e governança ambiental.

Durante o evento, o público poderá conhecer experiências de empresas brasileiras que redefinem processos e incorporam critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas estratégias.

Parceria

A presença da Embratur como parceira institucional reforça a relevância de uma imagem internacional sólida, vinculada à sustentabilidade e ao compromisso com as futuras gerações.

A participação é gratuita, com emissão de certificado (4h), e as inscrições estão disponíveis no site cop30.recordbrasilia.com.br.

Uma oportunidade essencial para compreender o protagonismo empresarial no enfrentamento da crise climática e perceber como o setor privado pode — e deve — ser parte da solução.

