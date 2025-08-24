Papel da sociedade para proteção do planeta é tema do Caminhos para a COP30 da RECORD Brasília
Encontro em Brasília propõe reflexão sobre engajamento social e o protagonismo do Brasil na agenda climática global
Diante dos desafios ambientais enfrentados atualmente, torna-se cada vez mais evidente que a construção de um futuro sustentável depende da ação coletiva. Governos, empresas, instituições e, principalmente, a população precisam caminhar lado a lado.
Uma sociedade unida e consciente do seu papel transforma hábitos, cobra políticas públicas, valoriza a natureza e assume protagonismo na proteção do planeta.
A COP30, marcada para ocorrer em Belém do Pará em 2025, será mais do que uma conferência diplomática: representará um espaço simbólico para mostrar que o Brasil está preparado para liderar soluções climáticas com participação ativa da sociedade civil.
O envolvimento das pessoas — desde comunidades tradicionais até centros urbanos — é essencial para que metas ambientais saiam do papel e se convertam em resultados concretos.
Visando promover engajamento e inspirar novas conexões entre indivíduos, empresas e instituições, a RECORD Brasília, em parceria com a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), realizará o evento Caminhos para a COP30, na terça-feira, 26 de agosto, das 8h30 às 12h, no Instituto IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), na Asa Sul, em Brasília.
O encontro será palco de debates sobre o futuro do planeta e sobre como a consciência coletiva pode acelerar a transformação exigida pelo clima.
Lugar para reflexões
A programação incluirá reflexões sobre educação ambiental, consumo responsável, mobilização social e participação cidadã nas decisões sobre meio ambiente.
O evento também ressalta a relevância de instituições como a Embratur, que promove internacionalmente a imagem do Brasil alinhada aos valores da sustentabilidade e do respeito à diversidade ambiental e cultural.
A participação é gratuita, com emissão de certificado (4h), e as inscrições estão abertas em: cop30.recordbrasilia.com.br.
