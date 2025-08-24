Papel da sociedade para proteção do planeta é tema do Caminhos para a COP30 da RECORD Brasília Encontro em Brasília propõe reflexão sobre engajamento social e o protagonismo do Brasil na agenda climática global Brasília|Do R7, em Brasília 24/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 15h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A sociedade deve agir coletivamente para proteger o planeta e promover um futuro sustentável.

A COP30, que ocorrerá em Belém do Pará em 2025, será uma oportunidade para o Brasil mostrar liderança na agenda climática global.

O evento Caminhos para a COP30, realizado em Brasília, buscará engajar a população em debates sobre soluções ambientais.

A programação do evento incluirá temas como educação ambiental, consumo responsável e participação cidadã. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

COP30: engajamento da população é fundamental para o futuro sustentável Rafael Medelima/COP30 Amazônia - 25.07.2025

Diante dos desafios ambientais enfrentados atualmente, torna-se cada vez mais evidente que a construção de um futuro sustentável depende da ação coletiva. Governos, empresas, instituições e, principalmente, a população precisam caminhar lado a lado.

Uma sociedade unida e consciente do seu papel transforma hábitos, cobra políticas públicas, valoriza a natureza e assume protagonismo na proteção do planeta.

A COP30, marcada para ocorrer em Belém do Pará em 2025, será mais do que uma conferência diplomática: representará um espaço simbólico para mostrar que o Brasil está preparado para liderar soluções climáticas com participação ativa da sociedade civil.

O envolvimento das pessoas — desde comunidades tradicionais até centros urbanos — é essencial para que metas ambientais saiam do papel e se convertam em resultados concretos.

Visando promover engajamento e inspirar novas conexões entre indivíduos, empresas e instituições, a RECORD Brasília, em parceria com a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), realizará o evento Caminhos para a COP30, na terça-feira, 26 de agosto, das 8h30 às 12h, no Instituto IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), na Asa Sul, em Brasília.

O encontro será palco de debates sobre o futuro do planeta e sobre como a consciência coletiva pode acelerar a transformação exigida pelo clima.

Lugar para reflexões

A programação incluirá reflexões sobre educação ambiental, consumo responsável, mobilização social e participação cidadã nas decisões sobre meio ambiente.

O evento também ressalta a relevância de instituições como a Embratur, que promove internacionalmente a imagem do Brasil alinhada aos valores da sustentabilidade e do respeito à diversidade ambiental e cultural.

A participação é gratuita, com emissão de certificado (4h), e as inscrições estão abertas em: cop30.recordbrasilia.com.br.

