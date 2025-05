Parceria entre China e Brasil investirá US$ 1 bilhão em combustível de aviação renovável e centro de pesquisa Anúncio foi feito após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva receber empresários chineses em Pequim; entenda Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 12/05/2025 - 09h53 (Atualizado em 12/05/2025 - 10h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula recebeu diversos empresários chineses nesta segunda Ricardo Stuckert / PR - 12.05.2025

A parceria entre a China e o Brasil terá investimento de US$ 1 bilhão na produção de SAF (combustível de aviação renovável) e na criação de um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12) após reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com empresários chineses ligados aos setores de energia sustentável e defesa, em Pequim.

Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o presidente atendeu as empresas que vão investir no país, fazer parcerias com instituições brasileiras e gerar desenvolvimento em tecnologia.

“Concluímos uma audiência com um anúncio de investimento de US$ 1 bilhão para a produção de SAF a partir da cana-de-açúcar no Brasil. O Brasil se tornará um dos maiores produtores de combustíveis verdes de aviação”, afirmou.

O SAF é uma alternativa ao combustível aeronáutico de origem fóssil, produzido a partir de matérias-primas e processos que atendam a padrões de sustentabilidade. O combustível será produzido por meio da Envision Group.

‌



“Nós assinamos aqui um centro de P&D com o Senai Cimatec na área de energia renovável”, acrescentou o ministro. “Todas essas sinergias buscam fazer parcerias na área de desenvolvimento tecnológico, incluindo formação de talentos e a instalação de centros de pesquisa e produção no Brasil.”

Entre os acordos, estão iniciativas que envolvem energia renovável, energia eólica, solar, projetos híbridos e armazenamento em território brasileiro. “O Brasil é um dos países que mais investiu em eólico e solar, mas hoje é carente de poder armazenar essa energia”, explicou Rui Costa.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, revelou que outros investimentos deverão ser anunciados ainda durante esta visita de Lula ao gigante asiático.

Reuniões de Lula com empresários chineses

Na primeira audiência, Lula recebeu o presidente do grupo automotivo GAC, Feng Xingya. Em seguida, o petista reuniu-se com o presidente do Conselho da Windey Energy Technology Group, Chen Qi. A empresa lidera a pesquisa, o projeto, a fabricação e a manutenção de turbinas eólicas de grande porte na China.

‌



A terceira audiência foi concedida a Cheng Fubo, CEO da Norinco (China North Industries Corporation). A estatal chinesa opera na indústria de defesa, além de projetos voltados à infraestrutura, como construção de rodovias, ferrovias, usinas hidrelétricas e estações de tratamento de água.

Por fim, o presidente Lula recebeu o CEO da Envision Group, Lei Zhang. Com sede em Xangai, e empresa atua em soluções de energia inteligente e em setores como energia eólica, armazenamento de energia e, com especial destaque, no desenvolvimento de SAF, uma das prioridades da nova agenda de transição energética brasileira, incluída na Lei do Combustível do Futuro.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp