PF derruba ponte usada para retirar madeira ilegal de área de preservação indígena Ação conjunta entre PF, Força Nacional e Funai aconteceu no município de São Félix do Xingu, no Pará, em dois dias de operação

Ponte derrubada em operação da polícia (PF/D)

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Força Nacional e a Funai, destruíram uma ponte usada por exploradores ilegais para retirar madeira da terra indígena de Apyterewa, no município de São Félix do Xingu, no Pará. A ação foi feita a pedido da Funai, para evitar a volta de invasores ao local.

A Polícia Federal derrubou a estrutura com uso de explosivos em uma operação que durou dois dias. A primeira explosão foi feita na quinta (25) e a segunda nesta sexta (26). A estrutura tinha 61 metros de comprimento e 4,6 metros de largura e era sustentada por oito pilares de concreto. A ponte servia como principal acesso à terra indígena.

Ponte era principal meio de acesso à terra indígena (PF/Divulgação)

Segundo a corporação, no segundo semestre de 2023, foram retirados gados, inutilizadas estruturas de fazenda e destruídas pistas de pouso na região. De acordo com o Centro de Monitoramento Remoto da Funai, a região da terra indígena de Apyterewa foi a área de floresta amazônica mais desmatada entre os anos de 2019 e 2022.