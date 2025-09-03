PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
Passageira vai responder pelos crimes de injúria e incitação ao crime
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A PF (Polícia Federal) indiciou, nesta terça-feira (2), uma mulher que tentou agredir o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino durante um voo entre São Luís e Brasília. A acusada, que não teve o nome divulgado oficialmente, vai responder pelos crimes de injúria e incitação ao crime.
O episódio ocorreu na tarde dessa segunda-feira (1), às vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus da ação sobre tentativa de golpe de Estado. O ministro é um dos integrantes da Primeira Turma da Corte, colegiado que realiza o julgamento.
Ao avistar o ministro sentado em uma das poltronas da aeronave, a mulher passou a gritar e afirmar que o “avião estava contaminado”. Disse, ainda, que “não respeita essa espécie de gente”, ao se referir a Dino.
Em seguida, ela tentou avançar em direção ao ministro, mas foi contida pelos seguranças que o acompanhavam.
Diante da cena de hostilidade, agentes da PF que trabalham no aeroporto da capital maranhense acionaram a superintendência da corporação em Brasília, e a mulher foi identificada ao deixar o voo.
‘Agressões inaceitáveis’
Em nota, a assessoria do ministro lamentou o ocorrido e declarou que agressões são inaceitáveis.
“A assessoria do ministro Flávio Dino lamenta o ocorrido e informa que todas as medidas cabíveis foram adotadas pelas autoridades competentes. Agressões físicas e verbais, ainda mais no interior de um avião, são inaceitáveis, inclusive por atrapalhar outros passageiros e colocar em risco a operação do próprio voo, que é um serviço essencial”, diz a nota.
Solidariedade
Após o episódio, Flavio Dino recebeu apoio de diversas entidades.
A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) afirmou que o caso representa “retrocesso de civilidade” e uma perigosa escalada de intolerância contra o Judiciário.
“A AMB se solidariza com o ministro e reitera que não admite manifestações que ultrapassam o debate público e assumem contornos de intimidação. O Brasil precisa de diálogo, responsabilidade e civilidade para enfrentar seus desafios – e não de ameaças à magistratura”, disse a Associação.
A Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) também manifestou solidariedade ao ministro.
“A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias, fundamentos do Estado Democrático de Direito, não se confundem com permissões para agressões ou manifestações que incitem ao ódio e à violência, inclusive de natureza moral, contra qualquer cidadão”, declarou a entidade.
Em uma postagem nas redes sociais, Flávio Dino agradeceu o apoio recebido.
“Independentemente deste deplorável episódio de que fui vítima, o que importa é a afirmação de valores de boa educação, respeito ao próximo e busca da paz”, concluiu.
