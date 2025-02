PGR diz que Bolsonaro teria sido líder de organização criminosa que planejou golpe Mais cedo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao STF denúncia contra o ex-presidente por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 18/02/2025 - 21h15 (Atualizado em 18/02/2025 - 21h44 ) twitter

Bolsonaro foi denunciado ao STF pela PGR Saulo Cruz/Agência Senado - 18.2.2025

Em denúncia apresentada ao STF (Supremo Tribunal Federal), a PGR (Procuradoria-Geral da República) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro liderou organização criminosa baseada em projeto autoritário de poder numa suposta tentativa de golpe de Estado. O R7 tenta contato com a defesa do ex-presidente.

Segundo a PGR, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares, a organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes.

Para a PGR, Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Anderson Torres, o general Augusto Heleno e Walter Braga Netto, integrantes do alto escalão do Governo Federal e das Forças Armadas, formaram o núcleo crucial da organização criminosa.

“Deles partiram as principais decisões e ações de impacto social. Mauro Cid, embora com menor autonomia decisória, também fazia parte desse núcleo, atuando como porta-voz de Jair Bolsonaro e transmitindo orientações aos demais membros do grupo”, disse a PGR.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao STF denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022. Agora, o ministro Alexandre de Moraes vai analisar a denúncia.

Bolsonaro foi indiciado pelos crimes de liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material.

A apresentação da denúncia significa que a PGR encontrou indícios suficientes para formalmente acusar uma pessoa de ter cometido um crime. Ainda não há condenação para os envolvidos.

Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas acusadas de estimular e realizar atos contra os Três Poderes e contra o Estado Democrático de Direito. Os fatos foram divididos em cinco peças acusatórias.